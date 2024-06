Monsanto Fest: do desporto à música, em quatro dias

Para assinalar os 90 anos do Parque Florestal do Monsanto, a nova edição do Monsanto Fest planeia quatro dias de muita festa. Além de passeios e piqueniques, pode esperar também dias recheados de muita música. Acontece entre 4 e 7 de Julho.

Este ano, as Juntas de Freguesia de Alcântara, Benfica, Campolide e da Ajuda juntam-se para pôr de pé um festival que procura celebrar o “pulmão verde” da cidade. No primeiro dia, além de um passeio sénior, às 10.00, e de uma aula de pilates e zumba, às 11.30, há uma visita ao elevador panorâmico da Ponte 25 de Abril, que acontece às 15.00.

A 5 de Julho, pelas 12.30, conte com um piquenique. No dia seguinte, a partir das 9.30, as famílias são convidadas a participar num passeio por Monsanto, em que vão poder atravessar o Aqueduto das Águas Livres. Já no dia 7, às 12.00, um “mega” piquenique tem lugar na Alameda Keil do Amaral. Nessa manhã, os corredores são chamados à Monsanto Fest Run, que parte da Estrada da Serafina e acaba no Campus Universitário da Ajuda. Tem início às 9.30 e as inscrições podem ser feitas no site da Xistarca. Os preços vão dos 3æ aos 15€.

Ao longo dos quatro dias, é na pista de radiomodelismo de Monsanto que a música vai tocar. A entrada custa cinco euros e inclui uma bebida. Dia 4, a partir das 18.00, há um DJ set e um concerto dos Tributo Popular, às 22.30; dia 5, também às 18.00, há sessões de hip hop ao som de Sam The Kid, DJ Big, Phoenix RDC e XEG; dia 6, às 18.00, há roda de samba, às 20.00, um tributo a Radiohead e, à 00.00, a dupla Noise Dolls Club; dia 7, a festa começa às 16.00 com os Pagode in Paradise, seguidos de um tributo aos Mamonas Assassinas, às 18.00.

Vários locais. 4-7 Jul. Vários horários. 3€-15€

