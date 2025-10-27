Monte Mar reabre “venue” para festas privadas no Cais do Sodré

O espaço para eventos no interior do Monte Mar Lisboa foi reabilitado de uma ponta à outra. “Criámos um lugar claro, leve e harmonioso”, diz a arquitecta Inês Moura.

Os eventos estão de volta ao Monte Mar Lisboa. Completamente renovado, o Venue Monte Mar reabriu na passada quinta-feira, 23, no interior do restaurante no Cais do Sodré e está pronto para receber casamentos, eventos corporativos, festas privadas e jantares de grupo. Tem agora capacidade para até 370 convidados sentados e 500 em formato cocktail.

A luz natural e a vista para o Tejo são as novidades mais impactantes do espaço, que tem agora um ambiente mais “luminoso e acolhedor”, segundo um comunicado da marca. A mesma nota dá ainda conta de uma “integração entre o bar, a escada e o mezanino”, e de uma aposta na utilização de “materiais quentes, texturas naturais e tons claros”.

“Criámos um lugar claro, leve e harmonioso, onde a luz de Lisboa e o reflexo do Tejo se prolongam até ao interior da sala”, diz, citada em comunicado, a arquitecta Inês Moura, responsável pelo projecto de renovação. Apesar de todas as mudanças, há duas características que se quiseram manter: o conforto e o espírito descontraído do Monte Mar.

DR

“Com o novo Venue Monte Mar Lisboa reforçamos a nossa aposta em oferecer experiências completas que unem gastronomia, localização privilegiada e um serviço de excelência”, afirma a directora dos restaurantes Monte Mar, Maria Pinto Coelho, também citada em comunicado. “É um espaço que responde à procura crescente por locais de eventos diferenciadores em Lisboa, mantendo o ADN Monte Mar”, acrescenta.

Um ADN que começa em Cascais, onde o Monte Mar se tornou paragem obrigatória na Estrada do Guincho, seja para peixe fresco, filetes de pescada com arroz de berbigão ou marisco. Em Lisboa, abriu em 2016, no Cais do Sodré e logo com espaço para eventos (o que agora foi renovado). Três anos depois, instalou-se também no Time Out Market.

