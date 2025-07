Montijo recebe festival de jazz e blues com entrada livre

O Montijo vai-se encher de música com o festival Blossom Jazz & Blues, que acontece no Jardim da Casa da Música Jorge Peixinho. Com entrada livre, nos dias 5 e 6 de Setembro, este evento é uma celebração das raízes do jazz e do blues.

A segunda edição vai reunir nomes nacionais e internacionais que vão passar por dois palcos. Na sexta-feira, 5 de Setembro, as actividades arrancam às 20.00 no Palco 2 com John Wolf, músico português; às 21.30, no Palco 1, sobem os experientes Budda Power Blues; o encerramento da primeira noite fica a cargo de Jéssica Pina, às 23.00, trompetista e cantora que já colaborou com Madonna e Mikky Blanco, e que apresenta agora um espectáculo onde se cruzam jazz, soul e influências lusófonas.

No sábado, 6 de Setembro, o Palco 2 abre novamente às 20.00 com Rita Braga, multi-instrumentista com um percurso internacional que junta folk, pop retro e uma forte componente visual inspirada no cinema; segue-se, às 21.30 no Palco 1, o concerto de Kiko & The Blues Refugees, banda liderada por Kiko Pereira; a fechar o festival, às 23.00, actua Trevor Babajack Steger, músico britânico premiado nos British Blues Awards, com um estilo directo, cru e contemporâneo.

Jardim da Casa da Música Jorge Peixinho (Montijo). 5-6 Set (Sex-Sáb). Entrada livre

