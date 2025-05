Moradores de Santos protestam contra ruído com imagens de “caos” e “olhares exaustos”

“Quando o Silêncio Abandona o Bairro” é uma exposição no espaço público, organizada por um grupo informal de moradores de Santos-o-Velho, cansados de noites mal dormidas, do ruído excessivo a entrar pelas janelas e da falta de soluções. Com imagens de olheiras, gritos e insónias, os cartazes afixados em postes e janelas do bairro esta terça-feira, dia 6 de Maio, visam chamar a atenção para "o genuíno sofrimento sonoro que marcam as noites desta zona histórica de Lisboa", como pode ler-se na página de Facebook Aqui Mora Gente.

DR/Aqui Mora Gente Santos-o-Velho

"Conscientes da importância do silêncio e de que o sono é indispensável para um equilíbrio físico, mental e emocional", os moradores de Santos-o-Velho uniram-se para levar a iniciativa avante e dar visibilidade à situação de quem "está a ser forçado a viver numa zona de guerra acústica”. A ideia é mesmo "incomodar, sensibilizar e alertar autoridades e visitantes para os efeitos reais da poluição sonora crónica num bairro onde se quebrou a harmonia entre a comunidade local e os interesses comerciais", afirmam, sublinhando as "cenas de caos nocturno", a "concentração excessiva de bares e esplanadas" e as "multidões em festas improvisadas". "O que está em causa é o nosso direito fundamental ao descanso e à saúde. Esta exposição é um grito visual", remata o grupo.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp