Morreu aos 95 anos José Pinto, o actor que satirizou Salazar

Começou no teatro e destacou-se também na televisão e no cinema, onde participou em mais de 80 produções. O actor José Pinto morreu em casa na noite desta quinta-feira, anuncia uma publicação da sua página pessoal de Facebook.

José Pinto nasceu em 1929 em Vila Nova de Gaia e foi no Teatro Experimental do Porto que iniciou a sua carreira, na década de 60. Também na cidade Invicta, integrou diversas peças da companhia de teatro Seiva Trupe, como os êxitos de bilheteira Um Cálice de Porto (1982), um texto de Benjamim Veludo, Manuel Dias e Norberto Barroca; ou Ópera do Malandro (1996), de Chico Buarque. Na televisão, além de vários telefilmes e telenovelas, passou pelas séries Clube Paraíso, Os Andrades, Major Alvega, Claxon, Conta-me Como Foi, A Vida Privada de Salazar ou, mais recentemente, Os Boys. No cinema, integrou o elenco de filmes como Vale Abraão, Tráfico, Aparelho Voador a Baixa Altitude, O Delfim ou da curta-metragem O Grande Monteleone, na qual foi o protagonista.

Mas foi apenas aos 86 anos que foi reconhecido pelos prémios do cinema português. Em 2016, a Academia Portuguesa de Cinema atribuiu a José Pinto o Prémio Sophia para Melhor Actor Secundário, pela sua interpretação de Salazar no filme Capitão Falcão, multipremiada longa-metragem de João Leitão que satiriza o Estado Novo com a história do primeiro super-herói fascista, interpretado por Gonçalo Waddington.

+ Onde é que estava (a filmar) no 25 de Abril? Cinemateca procura gravações inéditas

+ Curta portuguesa vence prémio para “melhor filme europeu” em França