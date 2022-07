Morreu Maria de Lourdes Modesto, a madrinha a cozinha regional portuguesa

Maria de Lourdes Modesto, apelidada "a diva da gastronomia portuguesa", morreu esta terça-feira, aos 92 anos, ao fim de alguns dias hospitalizada. A notícia foi avançada pelo jornal Público.

A gastrónoma, nascida em Beja, no Alentejo, iniciou a sua carreira na televisão pública portuguesa como apresentadora de um dos programas de culinária mais populares de sempre – Culinário, que estreou em Maio de 1958 –, no ar durante mais de doze anos. Escreveu vários livros de cozinha, entre os quais a Cozinha Tradicional Portuguesa, editado em 1981. Do périplo pelo país resultaria uma bíblia para muitos chefs e cozinheiros, mas também o livro de culinária mais vendido em Portugal (mais de 400 mil exemplares). Coisas Que Eu Sei foi o último título publicado, ainda no ano passado.

Em território nacional, Maria de Lourdes Modesto é uma das mulheres mais influentes na culinária, tendo sido apontada como “uma das três grandes génios nascidas no século XX [em Portugal]”, palavras de Miguel Esteves Cardoso, na sua coluna Ainda Ontem. Além fronteiras, conquistou os americanos em 1987, quando o New York Times a apelidou de “Portugal’s Julia Child”, uma referência à conhecida cozinheira e apresentadora norte-americana.

