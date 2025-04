O vocalista da Ala dos Namorados, Nuno Guerreiro, morreu aos 52 anos. A notícia foi avançada esta quinta-feira, 17 de Abril, pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, através de uma publicação na sua conta oficial de Facebook.

“Morreu Nuno Guerreiro. Estamos destroçados”, escreveu o autarca. O cantor era natural desta cidade algarvia.

Segundo informação divulgada por vários meios de comunicação, Nuno Guerreiro terá sido internado de urgência nos últimos dias. O óbito foi confirmado ao Observador por fonte próxima do cantor, que adiantou que a morte terá ocorrido por volta das 14.30. As causas ainda não foram oficialmente reveladas.

Com uma carreira marcada por percurso ecléctico, o artista começou a cantar muito cedo, tendo como influência maior Amália Rodrigues. Aos 16 anos mudou-se para Lisboa para frequentar a Escola de Dança do Conservatório.

O Teatro São Luiz foi o seu primeiro palco, onde, graças à sua participação no grupo Diva, de Natália Casanova, acabou por ser descoberto por Carlos Paredes, que o convidou a participar em concertos seus em Lisboa e no Porto, em 1992.

Foi também nesse ano que João Gil e Manuel Paulo o convidaram para integrar a Ala dos Namorados. Foi neste grupo que se tornou numa figura reconhecida da música portuguesa, lançando êxitos como “Os Loucos de Lisboa” e “Solta-se o Beijo”.

Além do trabalho com este grupo, desenvolveu um reportório a solo e colaborou com músicos como Rodrigo Leão, Olavo Bilac, Tozé Santos e Vítor Silva no projecto Zeca Sempre, de homenagem a José Afonso. O seu último trabalho discográfico a solo, “Felicidade”, foi lançado no final de 2014 e deu origem à “Tour Felicidade 2015”.

Mais recentemente, apresentou-se ao vivo com o projecto “Mau Feitio”, ao lado de Ricardo J. Martins, João Palma, Vítor Bacalhau e Vasco Moura. Em Março deste ano deu dois concertos no Cineteatro Louletano, em Loulé, com interpretações inspiradas na obra de Carlos Paredes. Os espectáculos foram gravados para posterior edição em DVD.

