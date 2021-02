Mostra de Artes da Palavra estreia-se em Oeiras em Março

O Festival MAP – Mostra de Artes da Palavra, apoiado pela Câmara Municipal de Oeiras, começará em Março, mas terá um período mais intenso de iniciativas entre 9 e 13 de Junho. A programação, que cruza a literatura com diferentes disciplinas artísticas, inclui um concurso internacional de fotografia, um autocarro para espectáculos de poesia itinerantes e até um ciclo de documentários sobre poetas e e escritores de língua portuguesa.

Parte de um conjunto de iniciativas integradas na candidatura de Oeiras à Capital Europeia da Cultura 2027, este novo festival promete contemplar vários eventos em diferentes localidades, permitindo a criação de percursos artísticos por todo o concelho. Da música às artes plásticas, das conferências aos workshops, dos debates às conversas, da culinária à cidadania, da escola ao espaço público e mediático, a poesia é a palavra de ordem em todos os formatos e propostas.

Entre as várias iniciativas, destaca-se, por exemplo, A Secreta Vida das Palavras, um concurso internacional de fotografia, que promove a intersecção artística entre imagem, palavra e música. As inscrições estão abertas até 15 de Março, basta preencher um formulário e enviar as fotografias, que devem materializar o conceito de "Comunidade", via wetransfer para o e-mail secretavida@gmail.com. O objectivo é que, após uma selecção, um júri decida quais as dez fotografias que irá partilhar, numa primeira fase, com cinco poetas e escritores da organização e, numa segunda, com cinco músicos. No final, haverá um espectáculo multimédia ao vivo.

Entre as muitas open-calls já abertas, encontra-se também uma para projectos de “spoken word”, promovida pela editora Cidade Nua, que irá escolher cinco composições originais para lançar num livro-cd. Para mais informações, basta consultar o site A Palavra, por detrás do qual se encontra Alex Cortez, músico e programador cultural, que promete continuar a “agitar os circuitos que com esta área do sector cultural se relacionam”.

