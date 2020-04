Moullinex é o próximo DJ da festa Time In

Depois de Kamala e Branko, o produtor Moullinex vai animar o Instagram da Time Out Lisboa no próximo sábado, às 22.00. A festa é em sua casa, nós levamos o DJ.

Luís Clara Gomes, mais conhecido por Moullinex, é o próximo DJ da Time in Party, powered by Somersby, na conta de Instagram da Time Out Lisboa, com um set a partir de casa a começar às 22.00.

Na semana passada, a festa fez-se com Deejay Kamala, na sexta, e Branko, no sábado, e juntou centenas de pessoas no Instagram – sem filas para a casa-de-banho ou para o bar.

“Um escape momentâneo a tudo o que a humanidade está neste momento a atravessar”, dizia Branko à Time Out depois do set. “E ao mesmo tempo uma oportunidade para reforçar a ideia, através do entretenimento, de que quem pode, tem mesmo de ficar em casa.”

O próximo DJ, Moullinex, a preparar um novo álbum para este ano, começou 2020 “humildemente exposto”, palavras suas, com uma residência de três dias no Musicbox, em Lisboa. O estúdio foi montado no palco e serviu como laboratório de experimentação das novas canções do disco.

No novo álbum, só com sintetizadores e a ser lançado até ao fim do ano, o músico quer abdicar de uma série de confortos como as guitarras e o baixo eléctrico. O disco será o sucessor de Flora, de 2012, Elsewhere, de 2015, e Hypersex, de 2017.

Em tempo de reclusão, Moullinex tem andado ocupado com lives de Instagram e lançou esta quinta-feira em várias plataformas a faixa “Outra Cidade”, resultado de uma visita ao seu estúdio do cantor Giovani Cidreira e do produtor francês iZem.

Sábado, 22.00, no Instagram da @TimeOutLisboa