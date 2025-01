MTV emite versão melhorada e estendida do histórico ‘Unplugged’ de Eric Clapton

Dedicado a concertos acústicos de grandes nomes da música, e muito popular nos anos 1990, nas últimas décadas o MTV Unplugged tem sido emitido de forma bastante ocasional. Assim mais ou menos como os momentos musicais do canal que em tempos foi a meca da música pop. Mas um dos concertos mais bem-sucedidos da série Unplugged regressa à grelha da MTV: Eric Clapton Unplugged… Over 30 Years Later estreia a 12 de Fevereiro, depois de uma breve passagem pelos cinemas dos EUA e do Reino Unido.

Poucos meses após o britânico Eric Clapton apresentar o seu último álbum de estúdio, intitulado Meanwhile, a MTV recua no tempo para emitir aquele que foi um dos mais marcantes episódios Unplugged da sua história. Nesse concerto acústico de 1992, Clapton apresentou versões mais intimistas de alguns dos seus temas, com destaque para “Layla”, e deu a conhecer ao mundo “Tears In Heaven”, até hoje um dos seus temas mais populares. Da performance, gravada nos Bray Studios, em Windsor, resultou o álbum Unplugged, que o trouxe de volta à ribalta, valendo-lhe na altura seis Grammys, incluindo Melhor Álbum e Melhor Canção. Unplugged vendeu mais de 26 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se o álbum ao vivo mais vendido de sempre.

Agora, a nova edição do concerto acústico regressa à MTV (e ao Paramount+ noutras geografias), mas com novidades. Trata-se de uma versão expandida, remixada e remasterizada, com 90 minutos e conteúdo exclusivo dos bastidores que inclui conversas de Clapton, antes deste subir ao palco, sobre a inspiração por detrás de músicas e actuações ao longo da sua carreira. O especial de música estreia primeiro no final de Janeiro em cinemas seleccionados dos EUA e Reino Unido no final de Janeiro e em Fevereiro chega à grelha da MTV Portugal.

MTV. Estreia a 12 de Fevereiro às 20.30

