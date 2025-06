Muay thai, música country e massagens. Em Belém, há um festival dedicado à Tailândia

A Tailândia está de volta a Belém. Entre 20 e 22 de Junho, o festival que celebra este país vai trazer-nos gastronomia, demonstrações de danças tradicionais, concertos e desfiles. A entrada é livre.

O Festival da Tailândia acontece no Jardim Vasco da Gama e, este ano, sob o tema "Pulso Criativo", de forma a destacar a criatividade, herança cultural e identidade tailandesas. A programação, pensada tanto para os mais pequenos como para adultos, conta com actuações de danças tradicionais, concertos de música country tailandesa, demonstrações de muay thai, desfiles de trajes típicos, oficinas de artes, horas de contos infantis e jogos. E também há tempo para massagens tailandesas e para provar algumas iguarias.

Um dos destaques desta edição vai para a Travel Talk, protagonizada pela escritora Margarida Pereira-Müller, que vai abordar de que forma a gastronomia portuguesa influencia a cozinha tailandesa, e pelo fotógrafo, videógrafo e tour leader Tito Elbling, que vai partilhar as suas experiências de viagem, bem como dicas úteis para quem estiver a pensar visitar a Tailândia. Acontece no sábado, 21 de Junho, a partir das 14.00. Também neste dia, mas às 12.00, no Pavilhão Tailandês, serão revelados os vencedores do passatempo online "Sustainable Tourism in Amazing Thailand", promovido pela Autoridade do Turismo da Tailândia e que decorreu até 25 de Maio.

O Festival da Tailândia é organizado pela Embaixada do Reino da Tailândia, com o apoio da Autoridade do Turismo da Tailândia (TAT), da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de Belém.

Jardim Vasco da Gama (Belém). 20-22 Jun. Sex 12.30-20.00, Sáb-Dom 10.30-20.00. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp