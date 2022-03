Mulheres com entrada grátis a 8 de Março em museus, monumentos e palácios

Na próxima terça-feira, dia 8 de Março, celebra-se mais um Dia Internacional da Mulher e a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) decidiu assinalar a data tornando a entrada nos museus, monumentos e palácios nacionais gratuita para todas as visitantes do sexo feminino. Ao todo, são 25 os equipamentos culturais que não terão qualquer custo para mulheres nacionais e estrangeiras durante o dia 8. O Museu Nacional da Música, o Museu Nacional do Traje, o Museu Nacional dos Coches ou o Palácio de Mafra são alguns dos espaços que terão programação alusiva à data.

No Museu Nacional da Música, no Alto dos Moinhos, a data celebra-se com uma conversa sobre música entre a soprano Ana Paula Russo, a pianista Cristina Aleixo, a guitarrista Luísa Amaro e a violoncelista Raquel Reis, com moderação de Graça Mendes Pinto. Já no Museu Nacional do Traje, no Lumiar, há uma visita guiada à exposição “As Mulheres no Palácio”, às 16.00. A exposição explora as condições das mulheres entre os séculos XVIII e XIX. O Museu Nacional dos Coches, em Belém, preparou um programa especial de actividades das 10.00 às 16.30 que inclui visitas, ateliers e conversas sobre as mulheres da corte. As celebrações do Dia da Mulher chegam ainda à Basílica do Palácio Nacional Mafra com um concerto de música sacra em torno do universo feminino, às 21.00.

Além destes quatro equipamentos culturais sob a tutela do DGPC, a programação dedicada ao Dia Internacional da Mulher estende-se também ao Museu Monográfico de Conimbriga, ao Museu Nacional Machado de Castro, ao Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e ao Convento de Cristo. A lista completa de actividades gratuitas pode ser consultada aqui.

Os horários e bilheteiras dos museus, monumentos e palácios nacionais diferem entre si e podem ser consultados no site oficial da DGPC.

