Munin Live é a nova plataforma de streaming de concertos

“É uma plataforma independente, fundada por pessoas com uma paixão por música e com anos de experiência na indústria.” É assim que a Munin Live, uma plataforma internacional de streaming de concertos, se apresenta. O serviço criado por músicos noruegueses entra agora no mercado nacional de mão dada com a Mobydick Records, editora criada por Alex Liberalli, Budda Guedes e Nico Guedes.

A startup norueguesa pretende “que qualquer pessoa possa ver artistas dos quatros cantos do planeta, sem incorrer em despesas de avião e estadias”, escreve numa publicação no Facebook o porta-voz da Munin para Portugal, Nico Guedes, que também fará a curadoria de artistas nacionais que actuarão na plataforma.

“A experiência dos concertos ao vivo nunca poderá ser substituída pelo streaming, assim como a comida em take-away nunca vai tirar a experiência de ir a um bom restaurante”, explica. “A Munin Live está tão empolgada com esta entrada de Portugal, que vai começar a produção de conteúdos em Março, em parceria com a Mobydick Records, assim como irá trabalhar na promoção dos eventos fora de Portugal.”

Além dos concertos em streaming, a Munin Live dirige a sua aposta para a disponibilização de conteúdos relacionados com residências artísticas, vlogs e a venda de merchandising de artistas incluído no valor dos bilhetes. Outro detalhe, refere ainda o responsável da plataforma em Portugal, a Munin Live oferece “a maior margem de lucro para os artistas, ao contrário das plataformas gigantes no mercado”.

+ Os melhores discos portugueses de 2020