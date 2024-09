Munique aqui tão perto: Algés recebe festa da cerveja e da gastronomia alemã

Chega Outubro e com ele o Oktoberfest, que acontece em Munique até ao dia 6 de Outubro e que ganha múltiplos desdobramentos um pouco por todo o mundo, como acontece em Algés. Durante quatro dias, no Mercado de Algés, não vai faltar cerveja. É a terceira edição do Beerfest, que conta ainda com jogos tradicionais e gastronomia típicos da cultura alemã, além de música ao vivo. A entrada é livre.

Entre os dias 3 e 6 de Outubro, terá oportunidade de degustar alguns pratos da cozinha alemã, onde estão incluídas opções vegetarianas e vegan. Destaque para o pernil, a salsicha e o cachorro alemão, o bretzel, o strudel de maçã ou os brigadeiros de rum. Como acompanhamento, terá a cerveja Super Bock, a oficial do evento.

Nesta 3.ª edição do Beerfest, a animação está a cargo dos “Uzápressão”. E já desafios anunciados: “Aguenta a caneca”, o “Funky chicken dance” e o “Acerta na garrafa”.

Mercado de Algés, Lisboa. 3-6 Out. Qui 12.00-00.00, Sex-Sáb 12.00-02.00, Dom 12.00.00. Entrada livre

