Musa da Bica recebe três chefs convidados e um menu especial

Cristiano Barata (ex-Taberna do Mercado, Prado, Local), Miguel Diniz (Taberna do Mercado, Prado Mercearia e ONA) e João Baião (100 Maneiras, ONA e Vino Vero) vão tomar de assalto a cozinha da Musa da Bica, o espaço de petiscos e cerveja artesanal da cervejeira Musa no bairro da Bica, com um menu especial para comer de terça a domingo e até ao início de Setembro.

Pegando na bagagem dos seus percursos gastronómicos – e no mais recente projecto de Cristiano e Miguel, um pop-up à beira-mar, na Costa da Caparica, o Vifanas, com bifanas e flatbreads caseiros –, os três chefs vão fazer petiscos dos 5€ aos 8€, perfeitos para dividir. Tudo para entrar a gosto.

Há a “vifana” (5€), orelha de porco frita com katsuobushi (5€), tempura de milho e kale (5€), broa de milho com tomate e alho (5€), brioche com sardinha fumada, piso e lardo (7€), pão de fermentação lenta com tártaro de novilho, emulsão de anchovas e rábano picante (7€), pão frito, línguas de bacalhau (8€) e flat bread com coração de vitela ou uma versão vegetariana com curgete amarela (7€).

A acompanhar, claro, a cerveja da casa, sempre fresquinha. E pode comer tudo isto na esplanada, que no período pós-confinamento foi alargada para o outro lado da estrada, para promover os finais de tarde com distanciamento e com uma brisa.

Calçada Salvador Correia de Sá, 2A (Bica). Ter-Sáb 16.00-00.00, Dom 15.00-21.00.

+ Novas esplanadas em Lisboa

Share the story