Musa faz nove anos e celebra com Romeu Bairos, Fidju Kitxora e uma cerveja nova

O Baile In9vidable marca os nove anos da Musa com actuações de Romeu Bairos, Fidju Kitxora e muito mais. A festa espalha-se ao longo de três fins-de-semana e por quatro espaços da cervejeira – Bica e Marvila, em Lisboa, Virtudes, no Porto, e Praia, em Colares –, numa celebração que conta também com o lançamento de uma nova cerveja.

Tudo começa a 13 de Maio na Musa da Bica, com o lançamento da cerveja que partilha nome com o evento, uma Double Dry Hopped IPA. Ao som de La Salsa del Pueblo, colectivo conduzido por Rosario Wurlitzer, a noite promete mergulhar nas batidas e na energia da salsa latino-americana. A acompanhar, o Sr. Taco traz de Carnaxide um pop-up de comida mexicana.

No dia 17, a celebração divide-se entre Marvila e Virtudes. Em Marvila, o programa arranca com o Coletivo Gira, grupo de mulheres imigrantes que usa o samba como forma de resistência e comunhão. A seguir, La Família Gitana, vinda do Bairro do Fim do Mundo em Cascais, sobe ao palco para celebrar a cultura cigana portuguesa com fados e rumbas em modo de pândega. A pista aquece ainda mais com o set conjunto de Xavbeatz e DJ Maribel, onde o samba-rock se cruza com o afro-brasileiro, e segue com Romeu Bairos, músico açoriano que reinventa o cancioneiro tradicional das ilhas. Às 23h00, Fidju Kitxora apresenta uma viagem musical transatlântica com paragens no funaná, semba, kuduro e afro-house.

O encerramento em Marvila fica a cargo de Ritmos Cholulteka x Caliente Isa, dupla que mistura cumbia com afro-house e outros ritmos da diáspora latina. Na comida, os chefs Angelo Lellis (Cerqueira) e Mauro Alison (A Pastorinha) servem pratos que combinam referências brasileiras, africanas e portuguesas.

Também a 17, mas nas Virtudes, o samba volta a estar em destaque com os Samba Sem Fronteiras, projecto que quer manter viva a tradição do samba de raiz em Portugal. A noite termina com Claiana, músico cuja estética mistura batidas globais, zouk, soul e pop, com um discurso assente na liberdade e na justiça social.

A 24 de Maio, a Musa da Praia é a última paragem, com Viva o Samba, colectivo lisboeta liderado por Cícero e Humberto Mateus, que fecha as comemorações numa roda de samba, como manda a tradição tropical.

Musa (Bica, Marvila, Virtudes, Praia). 13, 17 e 24 de Maio. Entrada livre

