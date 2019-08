Muscarium: um festival de teatro, dança e música em Sintra

O festival de artes performativas marca, como já é habitual, a abertura da temporada teatral da companhia teatromosca, responsável pela organização. O programa de dez dias contempla seis peças de teatro, quatro concertos, quatro espectáculos de dança, vários workshops e uma actuação para os miúdos.

O regresso do Muscarium está marcado para 12 de Setembro, prolongando-se até dia 22, com vários espectáculos nacionais e internacionais em diferentes palcos do concelho de Sintra e de Lisboa. Este ano, destacam-se os concertos de The Legendary Tigerman, Riding Pânico e The Partisan Seed, o espectáculo de dança Portraits da companhia belga Untamed, a peça Passos em volta da Companhia de Teatro João Garcia Miguel e a apresentação de Nu, o novo álbum de First Breath After Coma.

“Nesta 5.ª edição voltamos a apostar em espectáculos mais pequenos e intimistas, para que os nossos espectadores consigam ter uma experiência completa e imersiva em todas as performances”, escreve em comunicado Pedro Alves, director artístico do teatromosca. “O nosso objectivo para este ano continua a ser democratizar a cultura e apresentá-la nas suas diferentes formas ao público, juntando o teatro, a música e a dança, dotando todo o concelho de Sintra de uma oferta diversa e de qualidade.”

Os espectáculos dividem-se por vários locais do concelho de Sintra, como o Auditório Municipal António Silva (AMAS), a Casa Teatro de Sintra, a Casa da Cultura Lívio de Morais, a Quinta Nova da Assunção e o Largo da República de Agualva-Cacém, mas a programação abrange também a capital, onde se irá realizar um workshop de teatro físico (25€), orientado por Ewan Downie, actor, encenador e director da Company of Wolves, a decorrer dia 21 de Setembro, das 14.00 às 18.00, no Centro Coreográfico de Lisboa.

Entre as peças de teatro propostas, destacam-se Insuflável, uma co-produção do Laboratório de Artes e Media do Algarve e do Teatro Nacional D. Maria II, sobre como os deuses da antiguidade clássica insuflavam os humanos com um “sopro da vida” (dia 14 de Setembro, às 16.00, na Casa da Cultura Lívio de Morais, em Mira-Sintra). Ou o espectáculo de teatro documental Próximo, que recorre à poética, à comédia e à ironia para iluminar temas como o acesso à habitação, as dinâmicas entre vizinhos, a diversidade cultural, a pressão do alojamento local ou o turismo em massa (dia 14 de Setembro, às 21.00, no AMAS). E Shirley: A Space Odyssey, o novo espectáculo da companhia britânica Nova, sobre a negação e os recursos finitos do planeta e dos nossos corpos (dia 18 de Setembro, às 21.00, no AMAS).

Se prefere dança, no dia 20 de Setembro, às 21.00, a Company of Wolves apresenta no AMAS Achilles, uma performance a solo de Ewan Downie, que recria o mito de Aquiles, o grande herói dos gregos durante a Guerra de Tróia. Antes, poderá ver Uma Bailarina Espe(ta)cular, no dia 15 de Setembro, às 16.00, no mesmo auditório do Cacém.

O preço dos bilhetes – disponíveis a partir de dia 12 na Ticketline, na Seeticket e no AMAS – varia entre os 5€ e os 25€, mas é possível adquirir um passe para todos os espectáculos e actividades do festival por um preço único de 40€. O programa completo ficará disponível em breve no site do teatromosca, mas pode consultá-lo já aqui.

Vários locais e horários no concelho de Sintra e em Lisboa.

+ ‘O Fantasma da Ópera’ não vai ser o espectáculo de que está à espera