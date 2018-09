Muse regressam a Lisboa em 2019

Os britânicos Muse, que em Junho tocaram no Rock in Rio Lisboa, já têm regresso marcado para 2019. A notícia foi dada pela editora Warner, num comunicado enviado à imprensa, sem avançar por enquanto qualquer data ou detalhes sobre o local onde terá lugar o concerto.

A notícia coincidiu com o lançamento do novo teledisco do grupo, para "Pressure, o mais recente avanço de Simulation Theory, com edição prevista para 9 de Novembro. Quem comprar o álbum através da loja online oficial do trio, terá acesso antecipado aos bilhetes para a digressão de 2019, que inclui o concerto em Lisboa.

Juntos desde meados da década de 90 (ainda que o primeiro álbum, Showbiz, só tenha saído em 1999), os Muse são hoje uma espécie de Michael Bay da pop-rock progressiva. As suas canções são melodramáticas, têm fogo de artifício e malabarismos instrumentais, além de uma energia quase juvenil. Como se os Led Zeppelin e os Queen tivessem um filho adolescente com perturbação de hiperatividade e défice de atenção.

