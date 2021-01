Museu Bordalo Pinheiro lança programa online com cursos, oficinas e visitas

O Museu Bordalo Pinheiro tem investido em recursos digitais desde o primeiro confinamento, com o lançamento de várias exposições virtuais e de uma colecção online com mais de 13 mil registos, para que todos possam aceder à obra bordaliana mais facilmente. Agora, anuncia um reforço nessa aposta, com oficinas de formas animadas ou visitas guiadas via Zoom.

As “Terapêuticas Bordalianas” são visitas guiadas e gratuitas, sempre com diferentes temáticas. A próxima está marcada para esta sexta-feira, 29 de Janeiro, às 15.00. Para participar, basta inscrever-se previamente através de e-mail (servicoeducativo@museubordalopinheiro.pt).

Já para sábado, 30 de Janeiro, está prevista uma visita guiada às 10.00, uma oficina de formas animadas para crianças às 15.00, e uma conversa com a cartoonista Cristina Sampaio a fechar a tarde, às 18.30.

Ao longo das próximas semanas, se não quiser perder nenhuma destas propostas, o melhor é estar atento à página de Facebook do museu, onde têm sido divulgadas as várias iniciativas.

Caso esteja em casa com crianças, aproveite também para espreitar o Caderno de Exploração de Actividades e o Guia Didáctico Bordalo, ambos recursos pedagógicos onde os mais novos vão encontrar várias sugestões de coisas para fazer sozinhos ou em família, que ajudam a passar o tempo, ao mesmo que ensinam mais sobre o artista português.

