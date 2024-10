Museu da Marioneta vai fechar para remodelação

O Museu da Marioneta vai encerrar portas no dia 1 de Dezembro para obras de remodelação, entrando num "intenso trabalho interno, com a reestruturação das salas e da museografia", informa a Lisboa Cultura. Na primeira quinzena de Dezembro, no entanto, a sala de espectáculos vai manter-se aberta e, durante o período de encerramento total, até ao final de Fevereiro, a iniciativa Museu em Movimento assegurará "actividades criativas e educativas fora de portas", em escolas e outras instituições.

A operação, lê-se no comunicado, "permitirá não apenas a substituição de algumas peças, mas também a afirmação da história da marioneta em Portugal, com a apresentação de novas aquisições, doações e depósitos de marionetas oriundas de diversas partes do mundo", tornando possível conhecer o segmento desde o final do século XIX até à actualidade.

Em Dezembro, o museu que ocupa o antigo Convento das Bernardas há 23 anos vai receber duas peças da Companhia Partículas Elementares: O Ninho, nos dias 7 e 8, e João e o Pé de Feijão, a 14 e 15.

