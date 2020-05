Museu das Marionetas ensina a fazer máscaras tradionais em atelier grátis

O Dia Internacional dos Museus está quase aí. Para celebrar, o Museu das Marionetas desafia todas as famílias a atravessarem o Atlântico sem sair de casa, juntando-se a um atelier criativo de construção de máscaras.

O Museu das Marionetas tem partilhado actividades para recortar e montar e vários tutoriais de construção de marionetas para fazer em casa durante este período de isolamento e distanciamento social. Agora, convida-o a juntar a família para participarem todos numa edição especial das populares manhãs criativas. O objectivo é assinalar o Dia Internacional dos Museus (18 de Maio) com um atelier virtual e grátis já este domingo, dia 17, pelas 11.00.

“Numa viagem que mistura culturas, rituais e folclore, unimo-nos pela diversidade e através de uma videochamada construiremos máscaras inspiradas nas festividades sagradas e profanas de alguns países de tradição ibero-americana”, lê-se no site do Museu das Marionetas, onde é possível consultar mais informações sobre o workshop programado.

Para participar precisará de juntar vários materiais, como cola líquida ou em batom, agrafador, fita-cola de papel, tesoura, caixas cereais ou de bolachas e rolos de papel higiénico ou outros materiais que possam ser usados para personalizar as máscaras. As inscrições são feitas através de e-mail (museu@museudamarioneta.pt) e o atelier acontecerá com recurso à plataforma Zoom.

+ Museu Gulbenkian reabre ao público mas programação mantém-se online

+ Museus do mundo para visitar sem sair de casa

Share the story