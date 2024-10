Museu de Almada acolhe a cultura hip-hop até Março

A exposição “Filhos do Meio. Hip Hop à Margem” vai estar patente até 29 de Março de 2025, no Museu de Almada – Casa da Cidade. A inauguração, a acontecer este sábado, 26, aposta numa programação com concertos, graffiti e breaking. DJ Fellaz, Juana na Rap e Dani G são alguns dos protagonistas.

A mostra ocupa os dois pisos da sala de exposições temporárias da Casa da Cidade e conta a história do hip-hop em Portugal e na região de Almada. Com ligações à moda, ao breakdance e às rádios piratas, destaca expressões como o rap português. Sem esquecer a situação criativa actual, com um mercado discográfico independente, que se baseia no streaming e nas redes sociais.

A partir de Novembro, e até Fevereiro, haverá ainda espaço para uma programação complementar com música, dança e graffiti num sábado de cada mês. “Grandes pontos de partida para conversas e workshops dedicados ao tema”, segundo a organização.

Trinta anos de Rapública

Integrada nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, a exposição assinala também os 30 anos da colectânea Rapública, a primeira do rap português. Foi esta edição que, em 1994, introduziu o hip-hop no panorama musical nacional. Algo que estes “filhos do meio”, com a sua singularidade almadense, procuravam.

Para consultar a programação completa e outras informações basta aceder ao site da Câmara Municipal de Almada.

Museu de Almada – Casa da Cidade. 26 Out-29 Mar, Ter-Sab 10.00-13.00 e 14.00-18.00. 0.84€-11.14€

