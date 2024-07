Museu do Fado vai “aumentar em 60%” e terá concertos no exterior

O Museu do Fado, espaço inaugurado em 1998 em Alfama, vai sofrer obras de expansão e requalificação. Numa conversa com jornalistas nos Paços do Concelho esta quinta-feira, 11 de Julho, o administrador da Lisboa Cultura, Gonçalo Reis, adiantou que a área expositiva "vai aumentar em 60%", garantindo melhores condições tanto no espaço de exposição permanente como nas exposições temporárias. Outra novidade é que "a parte exterior vai ser preparada para concertos", acrescentou o responsável.

"Este projecto concretizará a expansão para a ala poente do edifício" e trará, ainda, um "incremento das valências para serviços educativos", pode ler-se no documento facultado pela Câmara Municipal de Lisboa aos jornalistas. O início das obras está programado para 2025, sendo o projecto assinado pelos arquitectos Santa-Rita, o mesmo atelier que liderou a recuperação e amplificação do edifício nos anos 90, transformando-o em museu.

