Museu do Oriente celebra Ano da Serpente com visitas, oficinas e entrada livre

No dia 29 de Janeiro tem início um novo ano lunar, sob o signo da serpente. Um momento de passagem no calendário chinês, que volta a ser celebrado pelo Museu do Oriente. Durante esta semana, o museu já dedicou duas sessões a tradições do Oriente. A partir de 25 de Janeiro, a agenda temática é retomada com três oficinas, todas elas dedicadas aos mais pequenos.

Às 10.30, acontece uma oficina dirigida a bebés com menos de um ano (4,50€). Uma sessão de ritmo, luzes e cores que traduz esta festividade para os mais jovens visitantes do museu. Uma hora depois, crianças de dois e três anos aprendem mais sobre os animais do zodíaco chinês (4,50€), enquanto que, pelas 15.00, crianças entre os sete e os 12 anos aprendem a construir uma figura pop-up, inspirada por esta celebração anual (5€).

Nos dias 26 de Janeiro, 2 e 9 de Fevereiro é a vez dos maiores de 14 anos (80€). Às 10.00, arranca uma oficina dedicada ao Ano da Serpente. A tinta-da-china e o pincel chinês farão parte da lista de material numa sessão dedicada à pintura, à caligrafia e à ilustração.

No dia 28, às 10.30, as atenções voltam-se para o ikebana, a arte japonesa dos arranjos florais, numa sessão para maiores de 16 anos (35€-55€). No dia seguinte, o calendário entra no novo ano e o museu será de entrada livre. Destaque ainda para uma visita orientada (4,50€) sobre os preparativos que envolvem esta festividade.

No dia 31 de Janeiro, às 18.00, conte com uma demonstração do instrumento chinês ehru, uma actividade de entrada livre e destinada a maiores de seis anos. Segue-se uma visita orientada sobre o Novo Ano Lunar (4,50€).

As celebrações escorregam para Fevereiro. No primeiro dia do mês, a gastronomia ligada à passagem de ano é explorada numa oficina de hot pot e tanguyan para maiores de 16.00, às 10.30 (55€). No dia seguinte, há uma visita e conversa dedicada ao tema "Os Sete Deuses da Felicidade", para maiores de seis anos, às 10.30 e uma oficina para crianças dos três aos cinco anos, às 11.30 (ambas 4,50€).

No dia 7 de Fevereiro, maiores de 16 anos são convidados a participar na oficina sobre o horóscopo chinês, às 14.30 (40€). No dia 8 de Fevereiro, o mesmo público pode aprender mais sobre o feng shui para o Ano da Serpente, às 10.00 (40€). Saiba mais sobre as actividades do Museu do Oriente e respectivas inscrições no site.

Avenida de Brasília (Alcântara). Várias datas e horários. Até 8 Fev. 4,50€-55€

