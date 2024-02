Museu do Tesouro Real vence prémio italiano para melhor museu do ano

A cerimónia teve lugar em Florença, esta quinta-feira. Promovidos pelo Gruppo Italiano Stampa Turística, os Archeological & Cultural Tourism Award 2024 distinguiram um museu lisboeta na categoria de Melhor Museu Estrangeiro. O prémio veio para o Museu do Tesouro Real, na Ajuda.

"Esta eleição é para nós um motivo de grande orgulho. Este é, de facto, um equipamento único, a nível nacional e internacional, que vai muito além da extraordinária riqueza cultural, com uma abordagem que promove o diálogo intercultural, num museu que se quer vivo e inspirador no presente e no futuro", afirmou Nuno Vale, director executivo do museu, em comunicado.

Inaugurado a 1 de Junho de 2022, o projecto do Museu do Tesouro Real permitiu concluir a obra do Palácio da Ajuda, 200 anos depois da sua suspensão. No seu interior, peças da coroa portuguesa, guardas em cofres desde 1910, foram expostas ao público de forma permanente.

Museu do Tesouro Real, Calçada da Ajuda. Seg-Dom 10.00-18.00 (até às 19.00 a partir de 1 de Maio), 17 Abr-30 Jun. 10€ (bilhete de adulto)

