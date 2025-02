Museu Nacional de Arte Antiga e Museu do Chiado vão mudar de direcção

A partir de 1 de Março, três novas directoras artísticas iniciam funções no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), no Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) e na Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves.

À frente do Museu Nacional de Arte Antiga, onde estava Joaquim Oliveira Caetano desde 2019, está agora Maria de Jesus Monge, antiga directora do Museu Rainha D. Leonor, em Beja. Foi conservadora e directora do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança. Também integrou o conselho de administração da Museus e Monumentos de Portugal.

No Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, a nova directora é Filipa Oliveira, que, desde 2018, é curadora e programadora das Artes Visuais da Câmara Municipal de Almada, assumindo ainda a direcção artística da Casa da Cerca, Galeria Municipal de Almada, Convento dos Capuchos e Solar dos Zagalos.

Já na Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves é Gabriela Cavaco que assume a direcção. Esteve ligada a projectos no Museu Municipal de Vila Franca de Xira, no Palácio Nacional de Pena e no Museu da Presidência da República, e antes deste novo cargo, era chefe de divisão da Casa da Cerca. Estes dois últimos eram anteriormente dirigidos por Emília Ferreira, desde 2017.

Em Braga, Maria José Sousa foi nomeada para o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa e Fátima Pereira Rolim para o Museu dos Biscainhos. Alguns directores mantêm-se: Santiago Macias, no Panteão Nacional, em Lisboa; Alexandra Falcão, no Museu de Lamego; Jorge da Costa, no Museu Abade de Baçal, em Bragança; Nicole Costa, no Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha; e Andreia Galvão, no Convento de Cristo, em Tomar.

A começar em Março, os mandatos têm a duração de três anos, até Dezembro de 2027. Os concursos receberam 79 candidaturas, avaliadas por um júri composto por académicos, investigadores, especialistas e representantes de associações profissionais do sector.

