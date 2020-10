Música barroca faz-se ouvir em Sintra até Novembro

A Câmara Municipal de Sintra prepara-se para promover, pelo segundo ano consecutivo, um ciclo de música barroca, com concertos grátis em diversos locais do concelho.

O ciclo “Temporadas de Música Barroca” regressa a Sintra já este mês, no âmbito da programação cultural gratuita dinamizada pela autarquia até ao final do ano. A iniciativa, que promete um conjunto diversificado de programas sob a direcção artística de António Jorge, acontecerá entre 23 de Outubro e 27 de Novembro, sempre à sexta-feira, às 21.30, em diversas igrejas do concelho.

O primeiro concerto está marcado para 23 de Outubro, na Igreja Paroquial de N.ª Sr.ª da Assunção, em Colares. Segue-se a Igreja Paroquial de Santa Marta (30 de Outubro), em Casal de Cambra; a Igreja Paroquial de São Pedro (6 de Novembro), em Almargem do Bispo; a Igreja de Santa Maria (13 de Novembro), em Sintra; a Igreja Paroquial de N.ª Sr.ª da Misericórdia (20 de Novembro), em Belas; e a Igreja Paroquial de São José (27 de Novembro), em Algueirão.

Os seis concertos gratuitos vão, segundo comunicado da Câmara Municipal de Sintra, “explorar os diferentes estilos de um período marcado pelo surgimento do virtuosismo e da valorização das potencialidades musicais dos intérpretes, através de várias formações instrumentais e corais”.

Entre os intérpretes nacionais confirmados, destacam-se Bárbara Barradas, Katia Moreso, António Carrilho e Raquel Cravino. Já entre os internacionais encontram-se nomes como a soprano italiana Silvia Frigato ou o violinista holandês Pieter Affourtit.

A entrada em qualquer um destes concertos é gratuita, mas limitada aos lugares disponíveis e mediante reserva através de e-mail (dpec.producao@cm-sintra.pt). Os bilhetes devem ser levantados no próprio dia, no local do concerto, entre as 14.00 e as 19.00.

Sintra. Várias igrejas do Concelho. Sex 21.30. Entrada livre, mediante reserva (dpec.producao@cm-sintra.pt).

