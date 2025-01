Música, bingo e eleições reais? Esta festa da Disney tem tudo isso

Está a chegar à Fábrica Braço de Prata uma festa para todos aqueles que, secretamente (ou não), ainda adoram ouvir as músicas dos filmes e séries do Disney Channel. A Once Upon a Night – Disney Hits já tem data marcada e não se fará apenas de música – também haverá bingo e a eleição do rei e da rainha da festa.

Pense em High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock ou Lemonade Mouth. No dia 7 de Fevereiro, a partir das 22.00, e até às 02.00, é a banda sonora de séries e filmes como estes que vai ouvir. "Queremos que as pessoas vibrem, como vibramos quando ouvimos aquela música que já não ouvíamos há muito tempo", diz à Time Out Laura Azenha e Silva, uma das organizadoras do evento.

Juntamente com as amigas Rita Azevedo, 27 anos, e Leonor Silva, 24 anos, Laura, de 30 anos, quis criar uma noite a pensar nos jovens entre os 18 e os 25 que, como elas, cresceram com o Disney Channel e com estas músicas, "que cantavam no chuveiro". Segundo a co-organizadora, a Once Upon a Night é uma espécie de Revenge of the 90's, mas com outra "magia".

E a música até pode ser o ponto do alto da festa, mas conte ainda com um jogo de bingo em que, em vez de marcar números, terá de marcar canções da Disney. No que toca ao dress code, não é obrigatório segui-lo, mas é aconselhado, já que serão eleitos o rei e a rainha da noite. Serão votados com base na roupa, por isso a ideia é ir vestido de alguma personagem da Disney. Mas também serão tidos em conta os seus passos de dança.

Ao longo da noite, prometem-se prémios e mais surpresas, adianta Laura, que espera voltar a organizar mais festas do género, sempre dentro do universo da Disney. Para adquirir o bilhete, que custa 12€, pode fazê-lo através do número 913 869 280, no WhatsApp.

Fábrica Braço de Prata, Marvila (entrada pela Rua Fernando Palha). 7 Fev. Sex 22.00-02.00. 12€

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook