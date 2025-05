Música, cinema, jogos e vinhos. No KULTURfest, não há nada que não seja alemão

A Alemanha está mais perto do que possa pensar. Depois de estar no Porto, o KULTURfest – Festival de Culturas de Expressão Alemã instala-se em Lisboa, entre os próximos dias 21 e 25 de Maio. O programa faz-se ao som de jazz e de DJ sets, além de incluir sessões de cinema ao ar livre, degustações de vinho e jogos.

É o Goethe-Institut que dá lugar à maioria das actividades, que arrancam, a 21, com uma degustação de vinhos alemães, provenientes das regiões vinícolas de Pfalz, Rheingau, Württemberg e Rheinhessen. Volta a acontecer nos dias 23 e 24. No primeiro dia, segue-se o concerto de abertura, protagonizado pela dupla Sascha Ley & Georg Ruby, que vão reinterpretar temas da artista alemã Hildegard Knef.

A 22, a música continua com o quinteto de metais NoPhilBrass e com a apresentação do Go Sing Choir, um coro pop aberto de Munique, que convida o público a cantar com eles. No dia seguinte é a vez de Luc Spada, compositor e músico que combina o rap, a spoken word e a narração poética, e da premiada banda de jazz austríaca Shake Stew subirem ao palco. A 24 de Maio, a festa no jardim é comandada por Pekodjinn, Maribell e DJ Danifox, que juntam ao techno sonoridades afro-magrebinas, afro-portuguesas e panafricanas.

Para quem sentir vontade de imergir na sétima arte produzida na Alemanha, estão planeadas sessões de cinema. Há Dois por um, realizado por Natja Brunckhorst, no dia 21, e uma manhã de curtas-metragens para adultos, a 24, e para crianças, a 25 de Maio. Mas o cinema começa antes, na Cinemateca Portuguesa, onde, nos dias 19 e 20, passam três filmes de Konrad Wolf – Solo Sunny, Sterne e Der geteilte Himmel.

Performances, jogos e o mundo dos contos de fada

O festival contempla também duas performances. Kathrin Wagner apresenta, no dia 25, I was told., que parte de experiências pessoais relacionadas com sexismo e na qual a artista manipula e joga com anéis, ao mesmo tempo que declama poesia. No mesmo dia, mas no TBA – Teatro do Bairro Alto, a coreógrafa Meg Stuart, em colaboração com Ana Rocha, dá a conhecer Mystery School of Choreography, a primeira edição de um programa de estudos experimentais para artistas performativos.

O Kaffee, Kuchen und Deutsch foi pensado para aqueles que querem praticar o seu alemão, num ambiente mais informal e com direito a lanche, em que os participantes vão ter a oportunidade de conhecer outras pessoas. Está marcado para dia 24, o mesmo dia em que, também no Goethe-Institut, há jogos de tabuleiro alemães e um espaço onde se poderá experienciar o mundo dos contos de fada. O público poderá ainda habilitar-se a ganhar uma viagem à Alemanha, que estará a sorteio.

Conte ainda com uma conversa sobre a resistência artística perante ideologias de extrema-direita (23 de Maio), um workshop de cianotipia e uma oficina de colagens (24 de Maio), e um workshop de malabarismo com Kathrin Wagner (25 de Maio).

Campo dos Mártires da Pátria, 37 (Arroios). 21-25 Mai. Vários horários. Entrada livre (à excepção das actividades que acontecem noutros sítios fora do Goethe-Institut)

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp