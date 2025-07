Música, provas e aulas de desenho. Aqui, os vinhos naturais dão pano para mangas

À primeira impressão, o Nata é um bar de vinhos muito moderno. Concluímo-lo sem grandes hesitações. E não é só por causa do balcão e dos bancos em inox, do chão em microcimento ou por ter os vinhos da semana escritos com um marcador sobre um espelho. Abbie Gill idealizou este espaço para ser mais do que uma garrafeira. Embora os vinhos estejam na base do projecto, a agenda mensalmente partilhada no Instagram dá-lhe outra vida.

"Vamos ter muitas coisas durante o mês de Julho. A começar pela exposição de fotografia de uma amiga minha que pratica dança aérea, então vamos pendurar os trabalhos no tecto. Vamos ter desenho à vista e esta mesa vai estar coberta de tomates para as pessoas desenharem. Vamos ter um Nata Late até às duas da manhã. Queremos começar a ter uma noite destas uma vez por mês, em que afastamos as mesas para as pessoas dançarem um bocado. Tivemos música ao vivo na semana passada e toda a gente ficou de pé a cantar aos berros", começa por contar Abbie.

RITA CHANTRE

E só nos está a contar metade dos planos, que ainda incluem uma prova de vinhos vulcânicos italianos, numa espécie de meet and greet com o próprio produtor, um concerto de música folk e até um encontro de canídeos, mas em que o consumo de vinho fica estritamente reservado aos donos. "Eu quero um espaço onde as pessoas se possam juntar – famílias, amigos, locais, estrangeiros –, onde se sintam confortáveis e possam ter a experiência dos vinhos portugueses. E que seja grande o suficiente para receber artistas. Tenho vários amigos músicos e que estão sempre à procura de um sítio para tocar", continua.

Mas foquemo-nos agora nos vinhos, que são já mais de 120, todos naturais ou orgânicos. Os rótulos portugueses podem estar em maioria, mas não são os únicos a ter lugar estas prateleiras. Há vinhos espanhóis, italianos, húngaros e muitas outras fronteiras para atravessar. Acima de tudo, Abbie quer contar a história de cada pequeno produtor e surpreender os clientes com sabores, tons ou proveniências diferentes do habitual. Entram nesta categoria os vinhos produzidos por mulheres, uma secção em crescimento, mas também os rosés, os espumantes e os vinhos laranja, que suscitam cada vez mais a curiosidade de quem entra no wine bar.

RITA CHANTRE

Para Abbie, os vinhos são um assunto de família, em particular os portugueses. Do negócio da importação à restauração, começou cedo a aprender sobre o universo vínico, mas também sobre gastronomia. Na universidade, estudou História, mas foi ao serviço de uma start-up que veio para Lisboa, como designer de interiores, mas também responsável por dinamizar supper clubs e provas de vinhos. Acabou por se despedir e começou a trabalhar por conta própria, mas com a comida sempre presente.

"Estava a ajudar um negócio a instalar-se neste espaço quando os planos caíram por terra. Perguntaram-me se não queria ficar eu com o espaço. Comecei a tentar perceber o que é que isto podia ser, que aspecto teria, como é que iria enriquecer esta zona e como é que poderia englobar arte e música. Fiz o projecto, tive de angariar dinheiro, e aconteceu", relembra.

Estamos nos Anjos, a dois passos dos LACS e da movimentada Almirante Reis. O público estrangeiro predomina. Num espaço bem iluminado, uma grande mesa comunitária, forrada a pequenos mosaicos azuis, facilmente se torna o centro das atenções. Para quem prefere apanhar sol, do lado de fora há pequenas mesas e bancos. De portas abertas desde Fevereiro, o Nata já fidelizou clientes. Os finais de tarde e inícios de noite são especialmente movimentados. A lista de vinhos servidos a copo (5€-8,50€) muda todas as semanas. Abbie escolhe entre 12 e 15 rótulos para criar uma amostra diversa do que pode ser depois explorado na garrafeira e levado para casa.

RITA CHANTRE Abbie Gill

Para que ninguém tenha de beber com o estômago vazio, há ainda um pequeno menu de petiscos leves, quase todos em torno do queijo, universalmente conhecido como o melhor amigo do vinho. Queijo de cabra e figos (8€), mozzarella, funcho e ameixa (9€) ou feta com kimchi (8€) são servidos sempre com pão. A lista é sucinta, ao contrário da dos vinhos, que pode requer alguma orientação. Na dúvida, é perguntar a Abbie Gill – ela só tem bons conselhos para dar.

Largo de Santa Bárbara, 10, loja b (Anjos). Qua-Qui 17.00-23.00, Sex-Sáb 17.00-00.00, Dom 15.00-21.00

