Musical Evita estreia em Outubro com produção 100% portuguesa

O musical Evita, que retrata a vida da artista e líder política argentina Evita Péron, chega a Portugal em Outubro, para uma estreia inédita em Lisboa e no Porto. FF, Madalena Alberto e Mário Redondo vão ser os protagonistas desta produção nacional. O restante elenco será escolhido em audições marcadas, por agora, para 18 e 19 de Abril, em Almeirim.

O espectáculo Evita, de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, retrata a ascensão meteórica da jovem e ambiciosa Eva Perón. Na produção nacional de Armando Calado, que em 2019 trouxe a Portugal O Fantasma da Ópera, Madalena Alberto interpretará a artista que, nascida no seio de uma família pobre, se tornou a mulher mais poderosa da América Latina. A primeira data em Lisboa está marcada para 17 de Outubro, na Altice Arena, uma semana depois da estreia no Porto.

“Esta obra-prima de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber inclui os clássicos temas 'Don’t Cry For Me, Argentina', 'Oh, What a Circus', 'Buenos Aires' e 'Another Suitcase in Another Hall'. Eva Perón será interpretada pela estrela maior deste espectáculo, Madalena Alberto. Há cerca de 20 anos a viver em Londres, já foi protagonista de Evita na capital inglesa, tendo participado em mais de 20 musicais como Cats, Fame, Chicago ou Os Miseráveis”, lê-se em nota da produção, na qual se refere ainda que FF será o narrador Che e Mário Redondo o marido de Eva Péron, Juan Domingo Péron.

Os castings para o restante elenco de Evita estão marcados para 18 e 19 de Abril, no Cine-Teatro de Almeirim, em Santarém. A Time Out questionou a produção sobre a data das audições, tendo em conta a evolução actual da pandemia, e por agora não estão previstas alterações, uma vez que os castings são feitos individualmente. Caso seja necessário, serão feitos os devidos ajustes e o espectáculo poderá até ser adiado, explicaram-nos.

As audições são para os papéis de Agustín Magaldi, o primeiro caso de amor de Eva Perón, e da amante do marido de Evita, mas também para cover dos papéis principais – Evita, Juan Domingo Perón e Che. Todos os interessados devem submeter a sua candidatura através de e-mail (armandocalandoproducoes@gmail.com) até 10 de Abril.

