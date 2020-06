Músicos e políticos unem-se para lutar contra a pandemia

Concerto e cimeira Global Goal: Unite for Our Future realiza-se sábado e pretende chamar a atenção para o impacto que a pandemia está a ter nos mais vulneráveis em todo o mundo.

A Global Citizen, uma organização formada em 2011 e cuja missão é erradicar a pobreza extrema até 2030, juntou-se à Comissão Europeia e criou o Global Goal: Unite for Our Future, um evento em streaming que terá concertos e um painel de discussão com alguns dos principais líderes mundiais. Músicos, políticos e outras celebridades encontram-se no sábado, 27 de Junho.

O actor Dwayne Johnson será o apresentador do concerto que contará com actuações de Shakira, Coldplay, Usher, Miley Cyrus, Justin Bieber ou J Balvin. Está também prevista a presença de Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize Theron, Naomi Campbell ou David Beckham. O espectáculo poderá ser acompanhado a partir das 19.00 de sábado em Portugal, no Youtube ou através da Apple TV e do canal espanhol RTVE.

A par dos concertos, durante a tarde, a cimeira contará com a presença de alguns dos principais líderes mundiais, que vão discutir a forma desproporcional como a pandemia tem afectado as comunidades mais pobres e marginalizadas por todo o mundo. Será também uma oportunidade para os políticos estabelecerem novos compromissos financeiros para uma resposta mundial coordenada contra a covid-19.

O evento terá um painel de discussão e entrevistas moderadas por jornalistas. O secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, a chanceler alemã Angela Merkel, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o primeiro-ministro francês Emmanuel Macron serão alguns dos convidados. A transmissão terá início às 14.00, em Portugal continental, no Youtube.

No site da iniciativa há uma petição que apela aos líderes mundiais que tomem medidas para ajudar os mais vulneráveis. O texto lembra que o vírus não olha a fronteiras e que tem maior impacto nos mais pobres.

