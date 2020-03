Músicos portugueses unem-se em festival de música inédito no Instagram

Chama-se @FestivalEuFicoEmCasa, o cartaz inclui 78 artistas portugueses e vai decorrer na sua fresquíssima página oficial do Instagram.

Marque na agenda: entre 17 e 22 de Março, quase uma centena de intérpretes, músicos e autores portugueses figuram no cartaz do @FestivalEuFicoEmCasa, um festival mesmo a sério com datas e horários para cada actuação. Vai ser ao vivo, mas também vai ser em casa.

Esta é uma iniciativa inédita que une artistas, editoras e agências com o objectivo de sensibilizar a população a ficar em casa e levar a música até todos. E o festival tem um cartaz de peso, com géneros para todos os gostos. Branko, Samuel Úria, David Fonseca, Diogo Piçarra, Noiserv, Márcia, DJ Ride, António Zambujo, Stereossauro, Capicua, Agir, Ana Bacalhau, The Legendary Tigerman, Best Youth, Pedro Abrunhosa, David Carreira ou Rui Massena são apenas alguns dos nomes que vão transmitir concertos de 30 minutos a partir das suas próprias casas e contas de Instagram. Também pode ver e ouvir as actuações através da conta de Instagram criada para o @FestivalEuFicoEmCasa.

“Numa altura também ela crítica para todo o sector cultural, em que o cancelamento e adiamento de inúmeros concertos e espectáculos em todo o país resultou numa quebra de 100% na facturação de grande parte dos intervenientes do sector, deixando artistas, músicos, técnicos, agências e várias empresas numa situação económica muito delicada, os artistas estão cientes de que só com a responsabilidade de toda a população o sector poderá voltar à normalidade o mais breve possível, reduzindo dessa forma o impacto económico na sua actividade”, lê-se num comunicado enviado pela organização do festival.



Os concertos acontecem diariamente entre as 17.00 e as 23.30 e o cartaz completo está disponível na página de Instagram @FestivalEuFicoEmCasa.

+ Os eventos que pode ver na internet, em streaming