MXGPU querem virar a electrónica do avesso. A revolução começa no MAAT

Há um novo projecto musical que promete incendiar as pistas de dança. Moullinex e GPU Panic vão oficializar a sua colaboração e passar a responder pelo nome MXGPU. Para celebrar esta nova parelha, vão realizar dois concertos únicos no MAAT, na Galeria Oval, no dia 22 de Março, e na Casa da Música, no Porto, a 27 de Março.

“Estes espectáculos são os nossos primeiros enquanto MXGPU”, começa a explicar Moullinex, alter-ego musical de Luís Clara Gomes. “Marca uma afirmação de uma identidade colectiva, uma sublimação de um processo que tem vindo a acontecer de forma natural e que adquiriu tanta força que precisava de um nome próprio”, referindo-se aos espectáculos que fazia e aos discos gravados com GPU Panic — Guilherme Tomé Ribeiro, DJ e produtor, membro fundador da banda Salto.

Dantes, a dupla actuava no meio dos fãs, acompanhada por um feixe de luz que ia desenhando várias formas ao longo do espectáculo. Isso vai mudar. “Musicalmente e a nível cénico, estamos a redesenhar os nossos espectáculos de propósito para estas datas, mantendo a premissa da imersão, mas para que tiremos partido de um público em nome próprio que, naturalmente, merece uma entrega em absoluto”, explica Luís.

O espectáculo de MXGPU promete ser uma experiência imersiva e quebrar as fronteiras entre o palco e o público. “Sempre nos apresentámos em formato 360, o que subverte uma ideia unidireccional do que é um espectáculo ao vivo de música electrónica”, argumenta Moullinex. “Estamos figurativa e literalmente no meio da pista, o que nos permite, por exemplo, ouvir o nosso som directo e estar em estreito contacto com o público, sem as barreiras e distâncias que a escala das salas e palcos muitas vezes nos impõe”.

Esta configuração permite também aos artistas criarem uma ligação mais forte com os espectadores. “Há uma restituição de uma escala humana, que remete muito para uma ideia comunal dos contadores de histórias à volta de uma fogueira metafórica. Essa ideia é muito importante para nós, sobretudo quando inseridos numa cultura de música de dança cada vez mais desprovida de humanidade.”

Nestes espectáculos, será possível ouvir música inédita da dupla, que pretende lançar um disco novo ainda este ano. “Estamos a preparar um alinhamento completamente novo, em grande parte baseado no nosso disco de estreia enquanto MXGPU, que está pronto e planeado para a rentrée. Temos vindo a experimentar alguns dos temas novos ao vivo, mas nunca com a magnitude destes dois concertos. É um exercício de vulnerabilidade, um risco, mas acreditamos muito neste material, e por isso vamos com tudo”, confessa o autor de “Take My Pain Away”.

Antes do concerto no MAAT, vão realizar-se duas sessões pop-up, exclusivas e limitadas, a 8 de Fevereiro. Estes eventos estão inseridos na extraordinária exposição imersiva de Anthony McCall, “Rooms”, que está patente no museu.

Contudo, MXGPU não pretende ficar apenas por estas datas em Lisboa e no Porto. “Vemos estes dois momentos como uma rampa de lançamento para o que aí vem. Uma tabula rasa onde podemos implementar os espectáculos como os idealizámos, em salas perfeitas para o efeito, e ‘em casa’. Vêm acompanhados de uma digressão um pouco por todo o mundo, que anunciaremos em breve, e são a faísca de partida.”

