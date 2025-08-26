Em 2023, após uma viagem à Grécia, os espanhóis Natalia e Javier abriram um negócio de iogurte grego gelado em Madrid. A loja ficava abaixo da casa onde vivia Beatriz Costa. “Espreitava da janela para ver se já havia fila ou não para ir comer um iogurte grego”, recorda. Foi então que o amor por iogurte grego se tornou algo mais sério e Beatriz, juntamente com o marido, Eduardo Costa, propôs a Natalia e Javier trazer a marca para Portugal. Em Julho, cerca de um ano depois do início desta aventura, o Myka abriu em Campo de Ourique. Entre pepitas de chocolate e pistáchio granulado, são 30 os toppings à escolha, mas a estrela é mesmo o iogurte grego artesanal.

Segundo Beatriz e Eduardo, o segredo do sucesso do Myka está nos ingredientes. “O iogurte leva leite pasteurizado, por isso é apto para grávidas; tem kefir de cabra, que tem imensos probióticos, é muito saudável e faz imensa diferença…”, começa por enumerar a responsável. E, claro, iogurte grego. “Não é um produto qualquer. Iogurtes gregos há muitos, mas normalmente os iogurtes que se vendem em Portugal são iogurtes estilo grego. Isto é um iogurte grego autêntico, tem um nível de gordura um bocadinho mais alto, o que faz com que o gelado fique muito mais cremoso”, acrescenta Eduardo, que tal como a companheira, era financeiro antes de tomar conta do franchising.

Rita Chantre

“Na altura, eu estava a viver na Suíça e a Beatriz em Madrid, e eu ia bastante a Madrid aos fins-de-semana. A loja abriu por baixo de casa da Beatriz e nós íamos lá muito. Quando nos apercebemos que havia possibilidade de fazer o franchising, falámos com os donos da marca. Fomos dos primeiros a conseguir um master franchising”, explica, mencionando como, actualmente, o Myka tem um plano de expansão para 16 países no mundo inteiro, incluindo El Salvador, o México ou a República Dominicana.

“Quando conhecemos os donos, demo-nos logo muito bem, gostámos muito deles. Eles até nos vieram cá ajudar, fizeram muitas formações connosco, ajudaram o nosso pessoal e a nossa loja. Estamos em constante contacto e é isso que faz o Myka especial – esta proximidade com a marca e com os fundadores”, continua Beatriz.

Rita Chantre Os toppings

A loja fica na Rua Coelho da Rocha, em Campo de Ourique, num espaço que o casal encontrou enquanto passeava pela zona uma noite. “Estamos muito contentes, porque realmente é um espaço fantástico. Campo de Ourique tem uma vida inacreditável, com restaurantes novos… Estamos muito bem rodeados”, diz a proprietária.

Tal como acontece com as restantes lojas em Espanha, também este Myka procura transportar-nos para uma ilha grega, não fosse o país mediterrânico a inspiração para a criação da marca. À entrada, há dois bancos, um de cada lado, para quem se queira sentar a comer o iogurte, já que lá dentro não há mesas. O espaço, exíguo, com paredes caiadas, apontamentos em azul e uma decoração minimalista, está pensado de forma a que as pessoas possam entrar, pedir e sair de copo na mão, sem que haja muita confusão na loja. Assim que se entra, a atenção vira-se inteiramente para o balcão sob o qual variados toppings dão cor às taças.

Rita Chantre Sorvete de alperce e iogurte de groselha e lavanda

Rita Chantre Myka especial

Há praliné de chocolate, crumble de frutos vermelhos, nozes, baclava, creme de coco e até “MykAtaifi”, a massa utilizada para fazer o famoso chocolate do Dubai. A ideia é que seja tudo o mais natural possível e de origem local – até as taças são feitas em Portugal –, por isso não vai encontrar alimentos ultraprocessados como gomas ou smarties, por exemplo.

O copo pequeno, com um topping, custa 4,20€; o normal, que leva dois toppings, 5,20€; e o grande, com três toppings, 6,20€. Além do copo, o iogurte pode ser servido em cone (4,60€), numa tulipa de bolacha (6,20€), ou no cone do Dubai (6€), revestido de chocolate e pistáchio. Para levar, cada caixa custa 17€.

E não há só iogurte grego natural: todos os meses o Myka tem um sorvete e um iogurte com um sabor diferente (em Agosto, o sorvete é de alperce e o iogurte de groselha e lavanda). Um dos bestsellers é, contudo, o Myka especial (+0,90€ sobre o preço do copo à escolha), que leva pistáchio, compota de laranja amarga, mel e azeite Lagaretta, produzido na Herdade Maria da Guarda, da família de Beatriz. “É um produto que as pessoas pedem bastante, mas não é um produto ao qual os clientes se atiram logo de cabeça. Depois de provar, fazem sempre questão de voltar e dizer que é espetacular. Sentimos que se vende cada vez mais e que as pessoas vêm cá para repetir este produto. É uma sugestão nossa de toppings que fazem uma combinação óptima”, explica Eduardo.

Rita Chantre Beatriz e Eduardo Costa

Em Setembro, novos sabores virão, mas para já ainda “são segredo dos deuses gregos”. É preciso esperar até ao início do mês, altura em que serão anunciados nas redes sociais da marca. Mas há ideias para novos toppings sobre os quais podemos falar, como as amêndoas com açúcar e lima, que são vendidas por um senhor que o casal conhece no Mercado de Campo de Ourique.

Para o futuro, o casal não esconde a vontade de abrir mais lojas. O feedback dos clientes tem sido positivo (há até quem pergunte para quando a abertura noutros pontos do país) e as filas falam por si. “É curioso, porque já tivemos pessoas a vir de longe. Já tivemos pessoas a vir de Setúbal, ou seja, não é ir comer um gelado ali abaixo de casa. Já tivemos turistas que pararam aqui no Uber, porque estavam a caminho do aeroporto e queriam experimentar antes de ir embora. Temos sentido alguma exposição da loja sem termos propriamente feito algo para que isso aconteça. As pessoas vêm cá e partilham nas redes sociais e depois é o passa-palavra”, remata Eduardo.

Rua Coelho da Rocha, 94 (Campo de Ourique). Seg 12.00-22.00, Ter, Qua e Dom 11.00-22.00, Qui-Sáb 11.00-23.00

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp