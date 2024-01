Na biblioteca de Sara, há livros difíceis de encontrar – e ela empresta-os a quem quiser

Há três anos que Sara Oliveira faz parte do bookstagram, a comunidade de leitores do Instagram. Mas só há dois começou a pensar em criar um catálogo da sua biblioteca pessoal. A ideia, testada pela primeira vez em Abril de 2022, seria permitir a requisição de livros e promover, por um lado, a leitura em Portugal; e, por outro, o acesso gratuito a obras em inglês mais difíceis de encontrar em bibliotecas públicas. “Apesar de não ter um número descomunal de livros, tinha livros que não se encontravam à venda em Portugal e queria conseguir emprestá-los a quem tivesse interesse em lê-los”, conta-nos Sara, que entretanto lançou o projecto de vez e tem estado concentrada em aumentar a disponibilidade de livros de autores portugueses.

“Os livros ficam lindos na estante, mas entre estarem ali a apanhar pó ou conseguir com que fossem lidos e aproveitados por mais pessoas, preferia a última”, diz Sara, mais conhecida por @book.vorfreude nas redes sociais. “A biblioteca está em constante crescimento e um dos meus grandes objectivos era expandir o catálogo para incluir mais autores portugueses, de forma também a que eu própria pudesse explorar mais autores nacionais.” Como Afonso Cruz (Nem Todas As Baleias Voam), Dulce Maria Cardoso (O Retorno), Maria Isaac (Onde Cantam Os Grilos), Lénia Rufino (O Lugar das Árvores Tristes), Valentina Silva Ferreira (Vertigens), Isabela Figueiredo (A Gorda) e Joana Bértholo (Ecologia), entre muitos outros nomes.

Actualmente, o catálogo conta com 207 títulos, 46 dos quais em português – os restantes estão em inglês, uma vez que é a língua em que Sara mais lê. “Mas a minha maior ambição com este projecto a longo prazo é conseguir com que um ou mais grupos editoriais portugueses quisessem colaborar. Bastaria fornecerem-me uma lista de livros disponíveis para serem emprestados, que eu colocaria esses títulos no meu catálogo online e, se alguém os quisesse requisitar, poderia levantar em mão à editora ou eu ia levantar para entregar em mão ou para envio via CTT”, esclarece Sara, que também aceita doações de pessoas individuais que tenham livros em casa que já não querem e gostavam de ver circular por aí.

A requisição é muito simples. Primeiro deve aceder ao catálogo na plataforma LibraryThing, onde pode ver tanto os livros disponíveis como os emprestados (isto é, os livros requisitados que ainda não foram devolvidos). A seguir, basta preencher um formulário online, onde deve indicar o livro que quer requisitar e como prefere recebê-lo – via CTT (terá de pagar os portes de envio) ou em mão (entrega gratuita no Marquês de Pombal, no Centro Comercial Oeiras Parque ou na zona de Queijas/Carnaxide/Linda-a-Velha). Mas, atenção, só pode requisitar um livro de cada vez e deverá tentar lê-lo no prazo de 15 dias a contar do dia em que o receber. Como é natural, é-lhe pedido que estime o livro. “Marcas normais de uso é perfeitamente aceitável.”

DR O catálogo da biblioteca pessoal de Sara tem 207 livros

No futuro, talvez crie um Clube de Leitura da Biblioteca, mas tudo a seu tempo. É que, além de leitora, Sara é jurista e manter este projecto a funcionar já lhe dá trabalho suficiente. “É um projecto que me faz genuinamente feliz, receber as mensagens das pessoas a dizer que adoraram o livro, ou não, e poder falar com elas sobre o porquê”, partilha. “[Há quem] não tenha disponibilidade para gastar 20€ num livro sempre que quer, o livro pode também não ter sido suficientemente divulgado, e há pessoas que os descobrem precisamente através da biblioteca ou de contas literárias que fazem um fantástico trabalho de divulgação. É assim que eu própria descubro a grande maioria dos lançamentos portugueses, através das contas que sigo.”

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês