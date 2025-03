Na Cookielândia, só as cookies não são a preto e branco

Parece saído de uma banda desenhada, mas é um sítio real e fica na Avenida Conde Valbom. Chama-se Cookielândia e a sua especialidade é, obviamente, cookies. Mas não se deixe enganar, há muito mais do que cookies, também há bolos, cheesecake japonês, crookies (um misto de croissant e cookie) e também brunch aos domingos.

“Começou como uma brincadeira”, começa por dizer, entre risos, Filipa Soares, uma das sócias do projecto que nasceu no final de 2023. Nem Filipa, que era auditora, nem os restantes sócios trabalhavam nesta área, mas um dia decidiram ir vender cookies para uma feira de Natal, por sentirem que faltava alguma coisa do género nesse contexto. “Não havia propriamente nada de cookies nas feiras de Natal e então decidimos fazer isso. Na altura, só tínhamos chocolate quente e cookies, mas correu super bem e as pessoas começaram a pressionar-nos. Acabou a feira e começaram a perguntar-nos ‘Então e onde é que eu compro?’”. Assim, perceberam que o próximo passo seria ter um espaço físico.

Rita Chantre

Foi nas Avenidas Novas, não muito longe da Gulbenkian, que abriram a Cookielândia, em Setembro do ano passado. Para o nome, pensaram em algo que fosse directo, mas chamativo e para o espaço, a ideia foi sempre a mesma desde início – manter a decoração a preto e branco, de forma a que a comida se destacasse o mais possível. Daí as paredes, mesas e cadeiras brancas, repletas de desenhos de janelas ou almofadas a risco preto, fazendo lembrar um cartoon. Segundo a co-proprietária, a decoração fora do comum foi o que fez mais sucesso entre os clientes, principalmente nas redes sociais.

Rita Chantre Cookie de blue velvet e chocolate quente, crookie e cheesecake japonês

Na comida, não há dúvidas que as cookies (2,50€) são as mais procuradas. Há cinco variedades: tradicional com pepitas de chocolate; chocolate; frutos secos; red velvet e blue velvet. E também há menus, que incluem chocolate quente ou vinho quente e uma cookie (5,75€), ou café e uma cookie (3€). Os crookies (3,75€), que juntam o croissant e a cookie de pepitas de chocolate, o cheesecake japonês (3,50€) e a fatia de bolo (4,50€), de red velvet ou brigadeiro, são outras propostas. Bolos de aniversário também estão disponíveis por encomenda.

Rita Chantre As cookies

Apesar da aposta ser a pastelaria, há um menu de almoço (6,50€), que inclui a sopa do dia, um conjunto de salgados e uma bebida, disponível de segunda a sexta-feira, a pensar em quem trabalha na zona. O brunch é aos domingos e custa 17,50€ para adultos e 8€ para crianças. À venda no espaço encontramos ainda o café, que é da Caffier, e o vinho Cool, marca dos proprietários da Cookielândia.

O espaço pode acolher tanto festas de aniversário como sessões de team building, além de actividades a pensar em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados ou o Dia da Mulher. E as novidades estão sempre a chegar. Neste momento, experimentam-se novas receitas, inspiradas nas famosas bolachas norte-americanas Crumbl Cookies.

Avenida Conde Valbom 18D (Avenidas Novas). Seg-Dom 10.00-19.00

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X