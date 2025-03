Na Feira do Livro de Poesia, vamos ouvir Ana Lua Caiano e Adília Lopes

Este ano, a Feira do Livro de Poesia ganha uma nova morada e acontece no Quartel de Campo de Ourique. Entre 18 e 23 de Março, conte com livros, mas também com oficinas, espectáculos e uma visita guiada.

São vinte os editores e livreiros que vão estar presentes na 8.ª edição da Feira do Livro de Poesia, organizada pela Casa Fernando Pessoa e pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Entre eles, vamos poder encontrar a Abysmo, a Edições do Saguão, a Tinta-da-China, a livraria Tigre de Papel ou a Snob.

Além de poemas, há toda uma programação pensada, desde concertos a recitais e visitas guiadas. No primeiro dia, 18 de Março, a inauguração da feira dá-se às 18.00 e, de seguida, a partir das 19.00, Isabel Ruth protagoniza um recital de poesia do livro Dobra, de Adília Lopes.

A 19, às 18.30, há uma sessão de um clube de leitura dedicado exclusivamente à poesia, com Teresa Monteiro e Isabel Machado. A poeta escolhida é Maria Teresa Horta. Dia 20, destaca-se Em Voz Alta, em que Lia Gama e Luís Lucas, dos Artistas Unidos, vão ler poemas, escolhidos por António Simão, de Inês Francisco Jacob e João Bosco da Silva.

No Dia Mundial da Poesia, 21, entre as 10.00 e as 18.00, a entrada é livre na Casa Fernando Pessoa, que acolhe, ao final da tarde, um concerto de Ana Lua Caiano, que já se encontra esgotado. 22 de Março é dia de oficinas, também na Casa Fernando Pessoa, e as famílias são convidadas a fazer bandeiras com versos do poeta, para juntar às que serão distribuídas no primeiro dia de feira. Para participar, o custo é de 5€. De volta ao Quartel de Campo de Ourique, há um clube de leitura para os mais pequenos, às 15.00, e uma visita à biblioteca de Herberto Helder, às 18.00.

A encerrar o programa, no dia 23, o capitão-tenente Vítor Gregório Rodrigues Mendonça conduz os visitantes aos cantos do Quartel de Campo de Ourique, um espaço habitualmente reservado. Acontece a partir das 15.00.

Quartel de Campo de Ourique e Casa Fernando Pessoa (Campo de Ourique). 18-23 Mar. Ter-Dom 11.00-19.00. Entrada livre (excepto oficinas)

