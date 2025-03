De 21 de Março a 21 de Maio, a livraria acolhe uma exposição sobre a obra do poeta madeirense. Há para ver primeiras edições, com e sem dedicatórias, e correspondência com outros escritores.

Para assinalar os dez anos da morte de Herberto Helder, a Livraria Buchholz vai ter em exposição a obra completa do poeta, incluindo até primeiras edições. No dia da inauguração, esta sexta-feira, está marcado um concerto de jazz.

"1.ª Edição – Uma Autobibliografia" procura dar-nos a conhecer mais acerca do corpo de trabalho do escritor madeirense Herberto Helder, ao reunir 60 das suas obras, editadas entre 1958 e 2018. Até ao dia 21 de Maio, entre primeiras edições de todos os títulos que publicou, vamos encontrar um exemplar da primeira e única edição de Amor em Visita, assinado e emendado à mão por Herberto e com o qual o poeta se estreou em nome próprio.

DR O Amor em Visita, de Herberto Helder

Outras das obras que fazem parte da mostra são Apresentação do Rosto, livro que foi proibido na ditadura e apreendido pela PIDE, e que é apresentado juntamente com o relatório da comissão de censura; Poemacto, na edição da Contraponto; Flash, na edição do autor; e O Corpo o Luxo a Obra, na edição-pirata feita por Luiz Pacheco, à revelia de Herberto, com o selo da Contraponto (não confundir com a chancela homónima da Betrand). Há um conjunto de títulos que incluem dedicatórias e ainda correspondência do autor com Eduardo Lourenço e com Sophia de Mello Breyner Andresen.

O acervo foi reunido por um coleccionador, que preferiu manter-se anónimo e que ao longo de quase 15 anos conduziu uma busca, que terá começado com a segunda edição de Os Passos em Volta ou com um texto de José Luís Peixoto sobre Apresentação do Rosto, por inúmeros alfarrabistas, em especial a Gabriela Gouveia. "Com os anos 2000, a geografia abriu-se e a Internet deu uma ajuda", conta o coleccionador num texto explicativo, citado em comunicado.

Na sexta-feira, 21 de Março, depois de se dar a inauguração da exposição às 18.30, há um concerto da banda de jazz Suma.

Livraria Buchholz (Marquês de Pombal). 21 Mar-21 Mai. Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-14.00. Entrada gratuita

