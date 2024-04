Na madrugada de 25 de Abril, a Revolução sobe ao palco desta escola

A 25 de Abril de 2024, faz-se a revolução. Desta vez, na Escola Secundária de Palmela. A partir da meia-noite, um grupo de jovens junta-se na performance teatral comunitária Revolução Escola, ao som das canções de intervenção de José Afonso. A entrada é livre.

Entre a meia-noite e as duas da manhã da madrugada de 25 de Abril, um elenco de cerca de 30 pessoas, incluindo alunos da Confraria do Teatro O Bando, da Escola Secundária de Palmela e músicos do Conservatório Regional de Palmela, procura celebrar a Revolução dos Cravos e tornar ainda mais viva a palavra liberdade.

A performance ocupará o exterior da escola com intervenções teatrais e irá transformar as salas de aula e os corredores em espaços de exposição da comunidade escolar e também de várias instituições. As portas abrem às 23.30 de 24 de Abril.

Criado pelo Teatro O Bando no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o espectáculo conta com o texto e música de José Afonso e a dramaturgia de João Neca e Nicolas Brites.

Escola Secundária de Palmela, Avenida do Palmelense Futebol Clube. 24 Abr. Qua 23.30-02.00. Entrada livre

