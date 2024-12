Na Minha Casa. Há um novo “festival” de música em Lisboa

O Teatro Armando Cortez vai ser a casa do mais recente festival lisboeta. Entre 13 de Janeiro e 4 de Fevereiro, nomes como Camané, José Cid e Marisa Liz vão fazer parte do cartaz da primeira edição de Na Minha Casa, evento promovido pela Casa do Artista. Os concertos acontecem todas as segundas e terças-feiras, sempre às 21.00.

Com apenas artistas portugueses, a programação inclui Camané (13 de Janeiro), Marisa Liz (14 de Janeiro), Paulo de Carvalho (20 de Janeiro), Toy (21 de Janeiro), José Cid (27 de Janeiro), Ana Bacalhau (28 de Janeiro), Carolina de Deus (3 de Fevereiro) e Marco Rodrigues (4 de Fevereiro).

“A ideia deste festival é que tanto os artistas como o público se sintam, de facto, em casa. Porque a Casa do Artista é isso mesmo, é a Casa de todos nós. Assume ainda uma componente solidária relevante, pois os artistas têm sempre esta capacidade extraordinária de mobilização em torno de causas. E esta é uma causa/ casa muito importante para a classe artística, muito acarinhada por todos nós”, sublinha o presidente da direcção da Casa do Artista, o actor José Raposo, citado em comunicado.

Na Minha Casa tem uma componente solidária. Os artistas oferecerem as receitas do espetáculo à Casa do Artista, ajudando a requalificação do Teatro Armando Cortez. Este espaço esteve em obras nos últimos três anos, ao nível dos camarins, do subpalco, do palco (mecânica de cena e equipamentos) e da plateia, visando aumentar a diversidade programática bem como acolher mais e melhor os artistas e o público.

Os bilhetes para os concertos têm um custo único de 25€ e já estão à venda.

