Na Monumental, há um novo recorde de pequenos formatos numa exposição cheia de surpresas

De sexta a domingo, 20 a 22 de Dezembro, a Galeria Monumental tem uma das suas iniciativas mais populares e divertidas: a exposição "Pequenos Formatos". Este é o décimo ano em que a galeria, no fim-de-semana antes do Natal, expõe, sob anonimato, obras de centenas artistas, pelo preço único de 60 euros. Só depois de adquirida a obra é que o comprador fica a saber quem é o autor.

A exposição tem conhecido uma crescente popularidade, tanto em número de participantes, como de visitantes, que são centenas, ao longo dos três dias. A galeria, que inicialmente aceitava dez trabalhos por artista, tem vindo a diminuir este número – este ano reduzido para cinco. Também não são todos inicialmente expostos: à medida que o artista vende, outras obras suas vêm substituir na parede as que acabaram de ser compradas.

É em Novembro que a galeria lança o desafio aos artistas: as obras não podem exceder o formato A4 e há um número máximo de trabalhos por artista. No fim-de-semana antes do Natal são expostas para venda, pelo preço único de 60 euros, mas sem assinatura visível. Este ano participam mais de 300 artistas e há cerca de 1300 obras à escolha.

É uma aposta vencedora: quem compra, fica sempre a ganhar. Além de levar para casa uma obra de que gosta a um preço módico, pode ainda descobrir que a parede lá de casa vai ganhar um artista consagrado, que vale bem mais do que 60 euros. Ou ainda, vir a confirmar com o tempo que tem olho de marchand: o artista emergente que comprou em 2024 anda agora nas bocas do mundo.

Para esta edição de 2024, a Monumental convidou ainda a designer Margarida Valente, que terá uma loja pop-up na galeria com as suas jóias e cerâmicas de autor. A entrada é livre e pode ir só ver como é que cada artista deu a volta à obrigação de pequeno formato. Adiantamos já que costuma haver soluções criativas.

Campo Mártires da Pátria, 101. Sex 18.00-21.30, Sáb 15.00-20.00, Dom 15.00-19.30. Entrada livre

