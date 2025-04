Na nova série da RTP2, “os livros não se medem aos palmos”

Um formato pequeno dedicado a pequenos grandes livros. A Pequena Biblioteca é a nova série da RTP2, um magazine literário criado pela poeta e escritora Filipa Leal, que promove a leitura em episódios de três a quatro minutos. No total, são 50 os episódios, ao longo dos quais a autora sugere um livro de pequeno formato, como resposta à falta de tempo para a leitura. A emissão é semanal, a cada terça-feira.

É um debate subjectivo, este da falta de tempo. Estamos sempre a olhar para as imagens em movimento, nos mais variados ecrãs que circundam as nossas vidas, mas depois alegamos que não há tempo para a leitura. Mesmo que a literatura também possa, há largos anos, ser apreciada em formato digital. O argumento pode agora encontrar outro obstáculo. A Pequena Biblioteca chega aos ecrãs, mas com muitos livros debaixo do braço. A cada um dos 50 episódios planeados, Filipa Leal sugere um “um livro que vale a pena conhecer, num formato envolvente que alia palavra e imagem para cativar o público”, lê-se num comunicado da produtora Maria & Mayer (Hotéis XXI).

©Cortesia Maria & Mayer 'A Pequena Biblioteca'

A série “parte da ideia de que os livros não se medem aos palmos” e que, ao mesmo tempo, “pretende ser uma resposta à falta de tempo para a leitura nos dias de hoje, sugerindo obras que podem ser lidas em algumas horas”. A realização é assinada pela cineasta e artista audiovisual Adriana Romero.

RTP2. Estreia a 22 de Abril às 22.50

