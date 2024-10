Na nova série portuguesa da RTP, a saúde mental é um ‘Desassossego’

Anunciada em Junho passado, por ocasião da apresentação dos novos projectos RTP Lab, Desassossego é uma série de seis episódios que marca a estreia de Cátia Silva na criação de uma série de televisão. Realizadora e argumentista de Desassossego, a jovem cineasta de Famalicão dá voz a algumas das ansiedades da sua geração, através das histórias de três jovens adultos. Estreia a 31 de Outubro no streaming da RTP Play.

A série é um pequeno retrato de uma geração, abordando temas como a ansiedade, a depressão, o mundo do trabalho e o impacto das redes sociais na saúde mental. E acompanha três jovens adultos cujas vidas estão interligadas. Laura (Maria de Sá), que já não se identifica com a vida de influencer, alternando entre ataques de ansiedade e picos de felicidade; Vasco (Filipe Matos), que acaba no desemprego após a sua companhia de teatro ter fechado e começa a trabalhar como estafeta; e Ana (Ella Freitas), que culpa o irmão Vasco de a ter abandonado após a morte da mãe.

“De há uns anos para cá que lido constantemente com a saúde mental e com a ansiedade. E então veio de uma necessidade de eu falar disso mesmo, sobre o que conheço”, explicou Cátia Silva à Time Out, em Junho. Uma “oportunidade espectacular” concedida pelo RTP Lab que oferece um micro-orçamento e uma plataforma a novos criadores, somando até hoje o apoio a mais de duas dezenas de projectos. A última estreia tinha sido a série de ficção científica Astro-Mano.

RTP Play. Estreia a 31 de Outubro

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook