Na Penha de França, o Cine Society encontrou abrigo para ciclo de cinema natalício

Nove filmes, onze sessões. Todos os dias, entre 12 e 22 de Dezembro, o espaço de cowork e eventos Impact HUB Lisbon, na sucursal da Penha de França, transforma-se numa sala de cinema temporária para acolher a programação de Natal do Cine Society. Um iniciativa que nos meses mais quentes se instala em vários espaços da cidade ao ar livre, mas que desta vez vai para dentro e desafia a ver apenas as estrelas da tela.

Os filmes escolhidos para o ciclo de cinema são bem conhecidos e apesar do mais antigo ter sido estreado em 1990, são clássicos da quadra. É o caso de Sozinho em Casa, filme que popularizou Macaulay Culkin no papel do pequeno Kevin, que é esquecido pela família e tem de enfrentar dois ladrões patetas que assaltam casas supostamente vazias. Este é um dos dois filmes que será exibido por duas vezes, a 14 e 18 de Dezembro, a par de O Amor Acontece (2003), popular comédia romântica que acompanha várias personagens durante a quadra natalícia, uma delas interpretada pela portuguesa Lúcia Moniz, num elenco que vai de Hugh Grant a Emma Thompson. É exibido a 16 e 22 de Dezembro.

©Cine Society Cine Society em modo Natal

Há ainda espaço para a sequela Sozinho em Casa 2 – Perdido em Nova Iorque (1992), numa programação que também inclui O Amor Não Tira Férias (2006), O Grinch (2000), Elf – O Falso Duende (2003), O Diário de Bridget Jones (2001), O Estranho Mundo de Jack (1993) e Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001), o primeiro filme adaptado da saga de J.K. Rowling. Todas as sessões arrancam com música ao vivo e haverá comida e bebidas à disposição, como cerveja e vinho quente. Cada participante tem ainda direito a uma manta e a pipocas quentinhas. A programação completa e a bilheteira encontram-se no site do Cine Society.

Impact HUB Lisbon. Rua Neves Ferreira 13 (Penha de França). 12 a 22 de Dezembro às 19.00. Bilhetes: 14,50€

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook