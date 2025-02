Na Pensão Amor, casais vão escrever sobre as suas fantasias eróticas

Neste Dia dos Namorados, há mais do que jantares à luz das velas ou trocas de presentes. Na Pensão Amor, há um workshop de escrita erótica para casais. E se não tiver um parceiro actual com quem partilhar a experiência, pode sempre levar um ex-namorado ou então um amigo.

A 14 de Fevereiro, entre as 18.00 e as 20.00, a escola de escrita Escrever Escrever toma conta do bar na Rua do Alecrim e convida todos os apaixonados a pôr no papel as suas emoções, desejos e fantasias. "Escrever sobre sensualidade e sexualidade pode não parecer fácil no início, mas é uma exploração que nos permite descobrir mais sobre nós, o outro e o desejo", acredita Conceição Garcia, directora da Escrever Escrever, citada em comunicado.

A sessão de escrita, para maiores de 18 anos, é dirigida por Joana Almeida e o programa inclui a leitura e comentário de excertos de literatura erótica, actividades de escrita criativa e escrita de texto erótico livre e pessoal, claro está. O valor da inscrição é de 50€ por casal e dá direito a duas bebidas.

Todas as informações acerca do workshop e da inscrição podem ser consultadas no site da Escrever Escrever.

Rua do Alecrim, 19 (Cais do Sodré). 14 Fev Sex 18.00-20.00. 50€ (por casal)

