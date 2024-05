Na Quinta da Ribafria, há um festival para nos pôr a cabeça nas nuvens

A associação cultural Byfurcação volta a abrir as portas da Quinta da Ribafria, nos dias 1 e 2 de Junho, para uma festa em família. A programação inclui desde concertos e espectáculos até workshops e horas do conto. Sem esquecer, claro, as atracções permanentes, como um observatório de nuvens, uma biblioteca num passadiço e um parque lúdico-sonoro para explorar com os pés fora do chão.

A abertura de portas está marcada para sábado, às 10.00, com actividades até às 22.00. No dia seguinte, domingo, o festival recomeça novamente de manhã, mas só há agenda até às 17.00. As propostas variam de dia para dia.

Entre as atracções permanentes, conta-se o parque lúdico-sonoro Suspensório Musical, o teatro de caixa Lambe-Lambe, uma biblioteca num passadiço e um observatório de nuvens (como quem diz, uma cama para deitar e olhar para o céu). Para recarregar energia, há street food e muito espaço verde para apanhar sol.

Os bilhetes diários custam entre 5€ e 10€, mas pode optar pelo bilhete de um ou dois dias para famílias (27€-50€), que dá acesso para dois adultos e duas crianças.

Quinta da Ribafria, Sintra. 1-2 Jun, Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-17.00. 5€-10€ (bilhetes diários), 27€-50€ (bilhetes para famílias)

