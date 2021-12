Na Santini, os doces festivos têm mão de Joana Reymão Nogueira

Esta é a época do ano para abusar do açúcar e esquecer as dietas. E é sem culpas que a marca de gelados artesanais Santini apresenta novidades aos seus clientes. E não são poucas.

Para começar, a marca vai ter disponíveis em loja as doçarias natalícias de Joana Reymão Nogueira. É o caso do bolo “magnífico de chocolate” (45€ inteiro e 3,7€ a fatia); do bolo rainha (36€), do tronco de Natal (45€) e dos merengados de noz e amêndoa, caramelo salgado ou limão (36€ inteiro e 3,5€ a fatia).

A isto juntam-se os novos sabores de gelado de edição limitada. A partir do dia 3 de Dezembro, a Santini serve bolas de doce de ovo com pinhão, brigadeiro, frutos do bosque, marmelada, maçã assada com canela e vinho do Porto, entre outros.

Para terminar, a marca lança a sua própria aplicação, gratuita e disponível para Android e iOS. Com esta app, é possível fazer encomendas para recolha em loja.

“A nossa grande aposta é aumentar a proposta de valor da Santini, englobando parceiros estratégicos que enriquecem a oferta de produtos, como é o caso da Joana Reymão Nogueira, assim como manter as propostas sazonais com a garantia da qualidade e consistência a que habituámos os nossos clientes”, refere Marta de Botton, administradora da empresa.

