Cerca de duas décadas após a estreia das longas-metragens Disponível para Amar e 2046, a aguardada trilogia de Wong Kar-Wai ficou terminada com Blossoms Shanghai. Série que chegou aos ecrãs chineses no final de 2023 e que irá agora estrear em Portugal, passando a fazer parte do catálogo da Filmin a partir de 17 de Junho.

Adaptada do premiado livro Blossoms (2013), do romancista chinês Jin Yucheng, esta primeira série de Wong Kar-Wai é assumida pelo próprio como o remate da trilogia composta pelas duas longas-metragens estreadas em 2000 e 2004. Mas enquanto que os filmes têm um espaço (Hong Kong) e um tempo (década de 1960) comuns, o enredo de Blossoms Xangai desenrola-se na cidade que baptiza a série, numa fase de grande abertura económica do país. A história começa precisamente em 1990, ano da reabertura da Bolsa de Valores de Xangai, transformando a cidade no epicentro do boom económico do país. O personagem em destaque é um homem chamado Ah Bao, nascido numa família que perdeu toda a fortuna durante a Revolução Cultural e que consegue fazer nova fortuna na bolsa, tornando-se símbolo de uma nova geração de bem-sucedidos empreendedores. Com a ajuda de um génio financeiro mais velho, o Tio Ye, Ah Bao transforma-se em Mr. Bao, uma espécie de Jay Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. O poder financeiro e social não é imune a problemas e Bao é vítima de um atropelamento e fuga que o deixa às portas da morte. Mas a vida continua, sempre com Xangai como pano de fundo, numa trama que tem mais de 25 personagens recorrentes, entre elas três mulheres com quem Bao se envolve: Ling Zi, parceira de negócios que trabalha no Gabinete do Comércio Externo; Wang Mingzhu, sócia de Bao no restaurante Tokyo Nights; e Li Li, a misteriosa proprietária do luxuoso novo restaurante Grand Lisbon.

©DR Blossoms Shangai

A frio, nada disto tem ligação com Disponível para Amar e 2046 (também disponíveis na Filmin), que em comum têm – além da linguagem visual e narrativa do seu autor – o personagem principal, Chow. Um homem que no primeiro filme alimenta uma paixão platónica pela vizinha do lado, unindo-os o facto de estarem a ser traídos pelos cônjuges. Uma história de solidão que se prolonga em modo mais contemplativo em 2046, com Chow a escrever um livro sobre um futuro em que nada muda, enquanto que no presente permanece preso ao passado, sem conseguir voltar a amar. O tom de Blossoms Shangai é praticamente inverso, embora mantendo os temas do amor, da solidão e da nostalgia.

Este é um projecto que foi sendo amadurecido ao longo de bastante tempo. Prova disso é uma entrevista que Wong Kar-Wai deu à revista Filmmaker, em Maio de 2019, em que não só revelou o que o levou a adaptar o romance de Yucheng, mas também a ligação de Blossoms Shangai a Disponível para Amar e 2046. “A razão pela qual estou ligado a este material é, em primeiro lugar, porque nasci em Xangai. Fui para Hong Kong quando tinha cinco anos, e o período descrito neste romance corresponde, basicamente, à minha ausência. Só voltei com frequência a Xangai depois dos anos 90, porque tínhamos de trabalhar lá. Mas penso que fazer um filme sobre este romance é uma forma de preencher essa ausência, para que eu a possa imaginar e também dar ao meu público uma peça de um puzzle. Disponível para Amar e 2046 passam-se em Hong Kong, mas as personagens vieram de Xangai. Blossoms é a peça que faltava na trilogia de Xangai.”

E é uma peça bem grande. Se cada filme tem entre hora e meia, duas horas de duração, a série vai bastante mais longe: no total, são 30 os episódios, cada um com cerca de 45 minutos, uma raridade nos dias que correm, quando comparamos com outras temporadas televisivas. Ou seja, para ver tudo são necessárias vinte e duas horas e meia. Com direcção de fotografia de Peter Pau (O Tigre e O Dragão), Blossoms Shangai conta com banda sonora assinada por Frankie Chan – colaborador de Wong Kar-Wai em filmes como Fallen Angels (1995) – estranhamente parecida com a da série Succession, composta por Nicholas Britell. No dia de estreia ficam disponíveis os primeiros 15 episódios e as terças-feiras seguintes estreiam mais cinco a cada semana.

Filmin. Estreia a 17 de Julho

