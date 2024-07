Na Suzette, os crepes levam nutella, mas também hambúrguer e ovo estrelado

Em Belém, o que não faltam são restaurantes e esplanadas. Mas, para André Sequeira e Inês Baptista havia algo que faltava na Rua Vieira Portuense. Entre a comida tradicional portuguesa e os hambúrgueres que pululam na zona, a dupla abriu uma creperia que não se faz só de crepes doces. Na Suzette, os crepes também podem ser almoço e jantar. Aos crepes de nutella e doce de ovo, juntam-se crepes de atum, frango e até um com hambúrguer e ovo estrelado.

Inês trabalhou na área corporativa quase 20 anos e foi há quatro que decidiu mudar de área para se aventurar na restauração, quando abriu a pizzaria Ventiquattro, já com dois restaurantes, um no Restelo e outro no Taguspark. Neste novo projecto, porém, não está sozinha – decidiu juntar-se ao amigo André. Na verdade, a ideia partiu dele. “Quando surgiu a oportunidade de alugar este espaço, o André convidou-me para vir com ele”, começa por contar Inês, recordando que nenhum dos dois saberia o caminho a seguir. “Pensámos que, inicialmente, podia ser uma coisa de petiscos, mais tradicional. Mas, há muita coisa desse género nesta rua e o espaço já estava escolhido. Então, tivemos esta ideia de avançar com os crepes.”

© Francisco Romão Pereira Inês Baptista e André Sequeira

O espaço, que outrora era um restaurante, sofreu algumas remodelações e abriu no final de Maio. É pequeno, tem algumas mesas e um balcão lateral, mas compensa-lhe uma esplanada vasta. Segundo os proprietários, há poucas creperias na cidade e, por isso, contam com um público receptivo ao conceito da Suzette. “Para além dos turistas, gostávamos de atrair o mercado português, porque achamos que há aqui um target jovem que pode aderir muito bem.” Além disso, há “os lanches de família, já que temos alguns colégios aqui à volta, no bairro de Belém, no Restelo, na Ajuda. Temos potencial para chegar ao mercado português e esse é o grande objectivo”, acrescenta André.

Tudo foi pensado pela dupla de amigos, desde o nome e logótipo, que procuram representar a figura de uma mulher francesa, ao menu. A amiga dos proprietários, Tânia, ficou encarregue da massa dos crepes e, na cozinha da Suzette, há duas pessoas, sendo que Inês e André costumam ajudar no serviço à mesa, principalmente ao fim-de-semana. No menu, tem à escolha vários crepes, tanto doces como salgados, bem como a opção de os pedir em massa de crepioca ou tapioca, a pensar em quem não come glúten, por exemplo.

© Francisco Romão Pereira Esplanada da Suzette

Entre os doces, destacam-se o Suzette (7,50€), com calda de laranja, sumo de laranja e grand marnier, que segundo Inês “não há meio-termo, ou se ama, ou se odeia” e costuma ser a primeira escolha dos clientes franceses; o de nutella (4,50€), e o de nutella e fruta (4,80€), que pode levar banana ou morangos. Também há o crepe de doce de ovo (5,20€), com amêndoa torrada, o de lemon curd (6,20€), que leva gelado de nata, e o de caramelo salgado (4,80€), com chantilly.

Nos salgados, os crepes de frango, com mozzarella, bechamel, cebola caramelizada e cogumelos (7,80€), ou com mozzarella, tomate seco e pesto (8,20€), são alguns dos preferidos. Também há crepe de presunto, queijo brie e salada ibérica (7,80€); de salmão, queijo philadelphia e salada ibérica (10,20€); de queijo cabra, nozes e mel (8,20€); e ainda de atum, mozzarella, ovo cozido, tomate e azeitonas (8,20€). Contudo, a estrela é mesmo o crepe Tuga (11,90€) com um hambúrguer de novilho, molho de cerveja, pickles – é acompanhado de salada ibérica e batata frita. “As pessoas acham a ideia original e gostam, o feedback é óptimo. Já tínhamos testado com amigos e familiares que tinham pedido e nós próprios também já tínhamos testado e achámos que valia a pena, que era mesmo bom. Agora que está na carta e está a ser pedido, confirma-se: é vencedor”, diz André.

© Francisco Romão Pereira Crepe de nutella e morangos

Apesar de ser uma creperia, a Suzette não se faz só de crepes e, por isso, também tem saladas, de salmão, queijo de cabra e tomate seco (13,50€); frango, queijo brie e tomate seco (11,50€); atum, ovo cozido, tomate, cebola e molho vinagrete (11,50€); e nozes, mel e queijo de cabra (9,50€). De tostas, há mista (4,90€); de frango com tomate e maionese (7,20€); atum, ovo cozido, tomate e maionese (7,20€); presunto e queijo brie (6,50€); e salmão, queijo philadelphia e salada (9,10€). Recentemente, os proprietários decidiram juntar ao menu tábuas para partilhar, de queijo (9,50€) e mista (13,50€), a pensar em quem vem ao final do dia para petiscar e beber um copo.

Entretanto, a Suzette também passará a estar disponível em plataformas de entrega ao domicílio e há até ideias de criar uma "Suzette móvel", uma carrinha que possa estacionar noutros sítios da cidade. Expandir o negócio, esse, sim, é o objectivo principal.

Rua Vieira Portuense 18. 21 822 9201. Seg-Dom 12.00-20.00

+ No Finória, finas são as pizzas. O resto é atitude e bom produto